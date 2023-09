Non è solo una meravigliosa pianta grassa ornamentale che può rendere la casa e il giardino più affascinanti ed esotici. L’aloe vera è coltivata da millenni per i suoi mille usi. Già in antichità era considerata infatti una succulenta dalle tante proprietà terapeutiche. È inoltre utilizzata nella cosmesi e come ingrediente per gustosi succhi e puree.

Quali sono i benefici dell’aloe vera

L’aloe vera è davvero una pianta magica: si presta a tantissimi usi.

Proprietà curative .Il gel contenuto nelle foglie di aloe vera è consigliato in caso di irritazioni della pelle e bruciature. Viene utilizzato anche in prodotti naturali, come unguenti e creme, che è possibile comprare in farmacia.

.Il gel contenuto nelle foglie di aloe vera è consigliato in caso di irritazioni della pelle e bruciature. Viene utilizzato anche in prodotti naturali, come unguenti e creme, che è possibile comprare in farmacia. Proprietà cosmetiche . Creme idratanti, lozioni, gel per i capelli, balsami: l’aloe vera è uno degli ingredienti naturali più utilizzati nei prodotti di bellezza. Il suo gel è infatti idratante e lenitivo, ed è particolarmente adatto per tutto ciò che entra a contatto con il nostro corpo.

. Creme idratanti, lozioni, gel per i capelli, balsami: l’aloe vera è uno degli ingredienti naturali più utilizzati nei prodotti di bellezza. Il suo gel è infatti idratante e lenitivo, ed è particolarmente adatto per tutto ciò che entra a contatto con il nostro corpo. Proprietà nutrizionali. Si ritiene che il succo di aloe possa aiutare nella digestione e potenziare il sistema immunitario.

Versatile e bella da vedere, insomma, l’aloe vera non può mancare in casa. Ma come curarla al meglio per avere sempre una scorta di gel dalle mille funzioni?

Come riprodurre l’aloe vera per talea

Per ottenere una nuova pianta di aloe vera da talea, bisogna aspettare l’estate e scegliere una pianta madre sana con foglie forti e mature. Con forbici da giardinaggio disinfettate e ben affilate, bisogna tagliarne per netto una, scegliendola tra le più carnose, molto vicino alla base

Bisogna poi posizionare la talea recisa in un luogo buio e asciutto per alcuni giorni. In questo modo la foglia cicatrizzerà e non marcirà. Dopo andrà piantata in un contenitore con terreno per piante grasse e innaffiata con parsimonia finché non radicherà.

Quando la pianta avrà radici forti sarà possibile infine trapiantarla in un vaso più grande, dove potrà crescere rigogliosa.

Come si cura l’aloe vera in vaso: i trucchi

Per far crescere rigogliosa l’aloe vera in casa è importante adottare alcuni trucchetti. Innanzitutto bisogna scegliere un vaso che permetta un corretto drenaggio. Uno in terracotta forata è particolarmente indicato.

Il terreno non deve mai rimanere troppo umido. Meglio scegliere mix per cactus e piante succulente, a cui è possibile aggiungere, sul fondo, sabbia grossa o perlite.

Le foglie danneggiate consumano troppe energie e devono essere potate. È bene anche pulirle da terriccio e polvere per permettere alla pianta di compiere la fotosintesi senza ostacoli. Quando l’aloe cresce troppo, bisogna trapiantarla in un vaso più grande o a terra.

Dove mettere la pianta di aloe: attenzione al sole

L’aloe vera ama il sole, ma è sempre meglio non esporla direttamente ai raggi ultravioletti che potrebbero causare bruciature dello strato esterno della pianta.

Il vaso andrebbe posizionato in una zona dove può ricevere tra le 6 e le 8 ore di luce indiretta. Se non si dispone di spazi esterni, meglio pensare a una stanza ben illuminata da una grossa finestra.

Ogni quanto annaffiare la pianta di aloe vera

La frequenza con la quale dare acqua all’aloe vera dipende dalla stagione. Durante l’estate e la primavera, necessita di essere annaffiata circa una volta alla settimana. D’autunno e inverno la pianta entra in una sorta di stato dormiente, ed è possibile annaffiarla con meno frequenza, circa una volta al mese.

Non è possibile fornire una regola universale per le piante, considerando che il nostro Paese ha varie zone climatiche. In generale è bene sapere che quando il terreno è troppo secco necessita di acqua, e non deve mai rimanere troppo bagnato.

Dove bisogna spostare l’aloe vera in inverno

La temperatura ideale per far crescere rigogliosa l’aloe vera è compresa tra i 21° C e i 29° C, ma la pianta tollera temperature più basse durante la notte e decisamente più alte durante il giorno, essendo originaria di regioni tropicali e subtropicali.

Attenzione però all’inverno: troppi giorni con meno di 10° C potrebbero danneggiarla. Se non è possibile trasferirla dentro casa, meglio coprirla con appositi teloni e materiali che è possibile acquistare nei negozi di giardinaggio e fai-da-te.