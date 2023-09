La cicoria è molto apprezzata sia in cucina che come rimedio naturale. Non a caso si utilizza da millenni. Si tratta di una verdura molto saporita, ma anche un po’ amara. Si può mangiare sia cruda che cotta ed è un vero e proprio jolly.

Come seminare e coltivare la cicoria a casa

Per averla sempre a disposizione, ecco tutti i trucchi per coltivare la cicoria. Il periodo di semina delle varietà da taglio dura tutto l’anno, inverno escluso; quelle da radice si possono seminare da aprile/maggio ad agosto; quelle da forzare, invece, da metà giugno a fine agosto. Sì, esattamente: ci sono delle radici che possono essere forzate così da ottenere una verdura dolce e tenera.

Il terreno va vangato, cioè smosso in profondità, e trattato con un fertilizzante specifico. La superficie poi va rastrellata e vanno creati dei solchi poco profondi, a 30 centimetri l’uno dall’altro. Una volta sparsi i semi bisogna ricoprirli e annaffiarli con acqua a temperatura ambiente.

Il ciclo colturale dura 120 giorni. Bisogna ricordare che questo ortaggio ha bisogno di un’irrigazione frequente e a pioggia. Quando le piante raggiungono i 5/6 centimetri di altezza vanno diradate e rimpiazzate a 20 centimetri di distanza.

Quante volte si può tagliare la cicoria in un anno

Per coltivare la cicoria al meglio è fondamentale sapere che le varietà da taglio si raccolgono cinque o sei volte l’anno. Si fa incidendo l’apparato fogliare all’altezza del colletto, quando le foglie sono ancora tenere, a patto che siano esemplari alti almeno 10 centimetri. La cicoria da cespo, invece, viene raccolta con una parte della radice.

Come mantenere la cicoria fresca

La cicoria si può tenere in frigo per quattro o cinque giorni, meglio se in sacchetti con fori traspiranti che aiutano a eliminare l’umidità. Lo stesso vale se si vuole conservare l’insalata. Se la si vuole riporre in freezer, l’ideale è precuocerla al vapore per tre minuti circa e metterla in un contenitore ermetico. In questo modo dura dai sei agli otto mesi.

Le proprietà della cicoria in cucina: è “magica”

Coltivare la cicoria non è solo una buona idea per creare piatti gustosi. Secondo gli esperti, infatti, questa pianta ha anche delle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e depurative. Inoltre, come la portulaca, è ricca di vitamine C ed E. Le foglie sono adatte per fare creme per il viso anti-arrossamento.

Il trucco per togliere l’amaro dalla cicoria

Per rendere la cicoria meno amara la si può coltivare attraverso il metodo della forzatura. In autunno, infatti, si staccano le radici e si mettono in una cassa con il letame, dopodiché si coprono con del terriccio umido. Dopo 30 giorni circa spuntano dei ciuffi bianchi, pronti per essere raccolti.

In alternativa, si può portare a ebollizione l’acqua in una pentola con dell’acqua e subito dopo immergere la cicoria pulita e tagliata a pezzi. Trascorsi cinque minuti, basta scolarla e immergerla per 10 minuti un contenitore con acqua e giaccio. Infine, va asciugata su un canovaccio pulito.