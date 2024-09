Cavalcavia crolla sull'autostrada A1 a Torrenova

Un cavalcavia è crollato sull’autostrada A1 nella notte tra sabato e domenica sotto il peso di alcuni mezzi da lavoro.

Il crollo è avvenuto sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Torrenova e l’allacciamento con il Grande Raccordo Anulare.

Fortunatamente non ci sono state vittime tra gli operai al lavoro nel cantiere. Solo un uomo è rimasto leggermente ferito alla testa e trasportato in ospedale, dove i medici lo hanno visitato e giudicato guaribile in 5 giorni.

La demolizione del cavalcavia era programmata nell’ambito dei lavori per il Giubileo. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato al crollo, con ogni probabilità legato la peso degli escavatori al lavoro sul ponte.

Video tratto da: Instagram / Welcome to Favelas