Le acque blu del lago di San Domenico, in provincia de L’Aquila, alcuni cervi hanno deciso di immergersi e nuotare. Il cervo è un animale adattabile e dotato di ottime capacità natatorie. Usa le forti zampe per coprire distanze significative per attraversare fiumi e altri bacini alla ricerca di cibo o sfuggire a predatori e cacciatori.