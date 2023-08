I palloncini colorati sono simpatici, divertenti e tra gli oggetti più amati dai bambini. Vengono usati per decorare case e giardini durante le feste di compleanno, o per qualsiasi altra ricorrenza, e sono anche perfetti per un evento romantico. Vederli volare in cielo è uno spettacolo affascinante, ma spesso non si pensa a quale sia il loro destino quando terminano il viaggio liberi nell’aria, probabilmente perché sono scoppiati. Per quanto siano belli, i palloncini non sono del tutto sostenibili per l’ambiente.

Dove vanno a finire i palloncini che volano in cielo?

Quando si rivolge il naso all’insù e si guarda questi ovali colorati librarsi nel cielo, a chiunque sorge la domanda su che fine facciano. La spiegazione è semplice e fisica: prima o poi scoppiano. Sul palloncino che vola agiscono diverse forze. La pressione del gas lo spinge verso l’alto, quella dell’aria esterna tende a comprimerlo e l’elasticità del materiale di cui è fatto punta a riportarlo alle dimensioni di quando è sgonfio.

Inoltre, la densità e la pressione dell’aria esterna esercitata sul palloncino, diminuiscono mano a mano che prende quota. Di conseguenza, il volume tende ad aumentare mentre diminuisce la densità del gas al suo interno. In pratica, quindi, il palloncino sale fino a quando diventa troppo grande e scoppia.

Quanto inquinano i palloncini lasciati liberi nell’aria

Una volta scoppiati e dispersi chissà dove, i palloncini diventano dei rifiuti non molto sostenibili per l’ambiente. Secondo uno studio della University of Tasmania, pubblicato da Ocean Conservancy, questi oggetti sono al terzo posto tra quelli più pericolosi per animali come la tartaruga, le foche e gli uccelli marini.

Il motivo è che sono composti da plastica morbida che queste creature scambiano per cibo. Un’altra ricerca dell’Università di Wales Swansea, nel Regno Unito, aggiunge che le parti di palloncino rotte rappresentano l’80% dei rifiuti rinvenuti nello stomaco delle tartarughe marine.

Il problema principale è la plastica di cui sono fatti che inquina l’ambiente. Per questo motivo cinque Stati degli USA li hanno già vietati per cercare di ridurre il consumo di questo materiale altamente nocivo per l’ecosistema e quasi impossibile da smaltire.