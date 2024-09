Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan, sarà fra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2024, il talent show condotto da Milly Carlucci, in onda su Raiuno. La ragazza ha raccontato di aver accettato subito, nonostante la spaventi la fama dei genitori.

Insieme a Nikita Perotti, dovrà confrontarsi con personaggi televisivi navigati: da Federica Nargi a Francesco Paolantoni, da Nina Zilli a Massimiliano Ossini. Dovrà competere con la fama di Federica Pellegrini e Bianca Guaccero, con Alan Friedman, i Cugini di campagna, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Furkan Palali e Tommaso Marini. Questi sono i compagni di viaggio che, accanto a ballerine e ballerini professionisti, dimostreranno le proprie attitudini nella danza.

Cosa fa Anna Lou Castoldi: la carriera tra musica, cinema e tv

Seppur non sia nota come molti volti dello star system nostrano, Anna Lou Castoldi è molto attiva sui social ed è affascinata dal mondo della musica e della moda. Questa sua passione la potrebbe portare a seguire le orme dei genitori, pur rimanendo fedele alla propria personalità.

Nata il 20 giugno del 2001, a Lugano, in Svizzera, è un’attrice e Dj, amante dell’arte a 360 gradi. Fra le sue passioni, infatti, ci sono la scrittura e la pittura. Ecco perché ha scelto di iscriversi al corso di Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo, Regia e Scrittura Creativa all’Accademia delle Belle Arti.

Figlia d’arte, ha debuttato al cinema in Incompresa, una pellicola diretta da sua madre Asia Argento. Inoltre ha interpretato il ruolo di Aurora in Baby, una serie di Netflix che ha riscontrato un discreto successo. “Ero sicura che non mi avrebbero presa. Vedevo ragazze molto più belle di me e molto più sicure. Io sono una persona super timida, piena di insicurezze, ma l’esperienza sul set di Baby 3 mi ha aiutato, mi sono sbloccata. Ora la mia autostima è a un livello normale”, queste sono le parole su un’esperienza che l’ha avvicinata a un mondo che la spaventa e la affascina contemporaneamente.

Nel corso della sua giovane vita, Anna Lou non si è mai risparmiata e si è cimentata in lavori molto diversi fra loro. Ha fatto la rider e la cameriera, la manovale e la traslocatrice. “Quando ho guadagnato i primi soldi con la serie Baby, a 18-19 anni, mia madre mi ha chiarito che me la dovevo cavare da sola. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita”, ha rivelato.

Ha vissuto dei periodi difficili, che l’hanno portata alla depressione. Ha voluto sensibilizzare i suoi follower su un argomento che ancora tanti avvertono come un tabù: “Non sapevo neanche come chiamarla, perché definirla depressione clinicamente è un termine troppo generico visto che ne esistono molte forme. Ci tenevo a dimostrare a chi mi segue di non aver paura di mostrarsi quando è in difficoltà. Ci stiamo dimenticando di essere veri”

Sentimentalmente è legata a Dora, una ragazza che la rende molto felice e con la quale convive. “Non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però l’adozione e costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. L’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”, ha spiegato.

Il rapporto con i genitori e le rivelazioni di Anna Lou Castoldi

Negli anni, Anna Lou Castoldi ha compreso di essere cresciuta in un contesto speciale, ma di voler mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Sull’unicità della sua famiglia ha dichiarato: “Tutte lo sono a loro modo, solo che la mia è un po’ più conosciuta e molti si aspettano che abbia uno stile di vita diverso dai miei coetanei, ma non è così. Ci ho sempre tenuto molto alla privacy. Se esco con i miei genitori ci riconoscono, quando sono da sola è molto raro”.

Il rapporto con Asia Argento e Morgan non è stato sempre semplice, la notorietà dei genitori a volte ha complicato le cose. “Mi è capitato che mi trattassero diversamente e questa cosa mi ha sempre un po’ alienata perché chiunque abbia un minimo di profondità non dovrebbe vedermi come una loro proiezione, per quanto ho avuto un sacco di ispirazione e insegnamenti da loro”, ha spiegato Anna Lou, che grazie a papà Morgan ama la musica. “Mi sono interessata a determinati generi musicali perché papà mi faceva ascoltare questa o quella band, così come mamma faceva con il cinema. Nessun essere umano, però, è la copia spiccicata di altri”, ha rivelato.

Come si chiama la figlia di Asia Argento e Morgan su Instagram

Anche se per strada non viene ancora riconosciuta come accade ai suoi genitori, ha una community molto ampia e attiva sui social. Su Instagram si chiama Sexydying, tradotto: una moribonda sexy. Attraverso il suo profilo mostra la sua anima punk, ma anche momenti della sua vita quotidiana, quella di qualsiasi ragazza della sua età che scopre il suo posto nel mondo.

Ha più di 57.000 follower, ma la sua fan numero uno è mamma Asia Argento. La regista, attrice e musicista guarda ogni suo post e lascia anche dei commenti. D’altra parte, come potrebbe trattenersi dal dare il proprio parere sulla sperimentazione artistica e personale della figlia. Una timeline, quella di Anna Lou Castoldi, che mostra cambiamenti e una ricerca continua della felicità.