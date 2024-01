Il tempo è giunto per l’Italia di scrivere un nuovo capitolo nella sua storia spaziale, e il protagonista di questa avventura è il colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei. Nato a Roma, sposato e padre di tre figlie, l’astronauta è il nostro connazionale scelto per la missione Ax-3 Voluntas sulla Stazione Spaziale Internazionale, che prevede oltre 30 esperimenti in orbita nel giro dei prossimi 14 giorni.

Biografia e curriculum dell’astronauta Walter Villadei

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, Walter Villadei è entrato nei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica nel 1993. Nel 1998 si è laureato come primo ingegnere spaziale dell’Aeronautica Militare presso l’Università Federico II.

La sua carriera è caratterizzata da incarichi cruciali, dall’efficientamento e la manutenzione dei velivoli all’attività spaziale presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica. Ha contribuito alla stesura dei primi documenti di policy del settore spaziale e ha rappresentato l’Italia in iniziative spaziali internazionali.

Dal 2014 al 2018, è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana e Rappresentante nazionale presso la Commissione Europea. Attualmente, è il responsabile dell’Ufficio di Rappresentanza dell’Aeronautica Militare negli USA, a Houston, dedicandosi alle attività di accesso allo Spazio e del commercial spaceflight, il settore dei voli spaziali commerciali per i civili.

Qual è l’obiettivo della missione Ax-3 Voluntas

Il colonnello Walter Villadei si appresta a varcare le frontiere dello Spazio con la missione Ax-3 Voluntas, organizzata da Axiom Space e con il supporto di numerose aziende italiane. Il nome latino Voluntas sottolinea il proposito della missione, che va oltre il semplice progresso scientifico.

Con 30 esperimenti e dimostratori tecnologici, il team lavorerà intensamente per 14 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. L’obiettivo principale è dimostrare che l’Italia può giocare un ruolo da protagonista nello sviluppo economico lunare e nell’industria spaziale.

Accanto alle aziende coinvolte, ci sono anche istituzioni come i ministeri della Difesa, delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dunque l’Aeronautica Militare e l’Agenzia Spaziale Italiana. Collaborano per garantire una forte presenza italiana nello Spazio.

Perché Samantha Cristoforetti si è dimessa

In mezzo alle stelle, emerge l’ombra delle dimissioni di Samantha Cristoforetti. La nota astronauta italiana ha lasciato l’Aeronautica Militare, ma rimane nel corpo degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea. Le voci circolate hanno indicato disaccordi con i vertici militari nazionali e indicato il collega come vera ragione del suo passo indietro.

Walter Villadei, secondo le notizie circolate, era stato preferito ad AstroSamantha nonostante la sua presunta assenza di titoli per volare con l’ESA. Facciamo chiarezza: l’allora maggiore effettivamente non aveva passato le selezioni dell’ESA. Tuttavia aveva ottenuto il brevetto di cosmonauta in Russia, venendo messo in lizza per l’ISS.

Procedura standard, dunque, in cui qualcuno ha voluto vederci un collegamento con le dimissioni della collega, screditando peraltro lo stesso Villadei, che è stato additato anche da testate di prim’ordine come “poco qualificato” e inviato nello Spazio solo per volere politico e non per una lunga gavetta che lo ha portato tra le stelle.

Tra l’altro la stessa Samantha Cristoforetti ha parlato più volte delle ragioni delle sue dimissioni dall’Esercito, sottolineando che sono arrivate nel momento giusto della sua carriera e non hanno nulla a che fare con presunti favoritismi a colleghi o con questioni di genere.