C’è chi li adora e chi invece proprio non li sopporta, forse perché non li conosce davvero.

I gatti sono animali molto speciali e comprendere al meglio la loro natura può essere un vantaggio prezioso. Scopriamo alcune delle loro caratteristiche principali.

Spiriti liberi

Se è assodato che i cani dipendono quasi totalmente dai loro padroni, i mici conservano quasi del tutto intatta la loro indipendenza.

Quelli che vivono in appartamento devono ovviamente essere nutriti per mano dei loro “umani”, ma se si lasciano incustodite delle pietanze a loro gradite anche in posti dove pensiamo non possano arrivare, non esiteranno a fare le più incredibili acrobazie per uno spuntino “proibito”

I gatti sono golosi, abitudinari e schizzinosi: non conviene cambiare marca di croccantini, perché per farci capire che il cibo non è di loro gusto, insceneranno un vero e proprio sciopero della fame.

Manterranno il punto e si lamenteranno miagolando finché non metteremo nella ciotola il loro mangime preferito.

Finti altezzosi

Se arriviamo a casa dopo una lunga e stressante giornata e non desideriamo altro che la compagnia del nostro micio, potremmo rimanere delusi.

Anche se la maggior parte delle volte li troveremo dietro la porta ad attenderci per strusciarsi sulle nostre gambe, sono loro che decidono quando è il momento delle coccole. Se non gli va, potremo anche chiamarli mille volte senza che si scomodino a spostarsi dal posticino dove si sono accoccolati per riposare.

Inutile dire, invece, che reclameranno a gran voce la nostra attenzione quando saremo in tutt’altre faccende affaccendati.

Quella cuccia proprio no

Specialmente nei primi tempi in cui si accoglie un gattino in casa, si ha la tentazione di comprare per lui giocattoli, veri e propri “castelli” con postazioni tiragraffi e morbide cucce, pensando che ci sarà eternamente grato.

Meglio sarebbe, invece, mettere subito in conto la frustrazione di vederlo ignorare anche gli accessori più costosi, in favore di una semplice scatola di cartone, di una busta della spesa o di un qualsiasi piccolo oggetto che ci è caduto per sbaglio e che è diventato immediatamente un perfetto dischetto da “hockey su pavimento”.

È opportuno anche rassegnarsi a vedere divani e poltrone presto graffiati dalle sue temibili unghiette.

La mia mamma sei tu

Il mito secondo il quale un micio si affeziona solo alla casa in cui abita è stato ormai sfatato da tempo.

I felini domestici, infatti, si affezionano profondamente alla loro famiglia umana, ma ne sceglieranno un membro in particolare da eleggere per sempre come punto di riferimento principale, una sorta di “mamma surrogata” senza pelliccia.

Il mistero delle fusa

Il tipico “prrrr” emesso dai gatti non è ancora stato compreso in tutte le sue sfaccettature.

È certo che sia un modo per dimostrare apprezzamento per i propri padroni, ma non solo: ha una grande capacità consolatoria anche per il micio stesso, che potrebbe fare le fusa anche quando non sta bene ed è provato scientificamente che aiuti a regolarizzare il battito cardiaco degli esseri umani.