Utilizzare prodotti antiparassitari diminuisce notevolmente la probabilità di vedere zecche sul cane. Tuttavia, essere in grado di riconoscerle e rimuoverle da Fido è estremamente importante per ogni proprietario di quattrozampe.

Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Cosa sono le zecche

Le zecche vengono citate assieme alle pulci. In realtà sono artropodi, appartenenti all’ordine degli Ixodidi compreso nella classe degli Aracnidi, la stessa dei ragni.

Sono fra i parassiti dei cani più pericolosi: si nutrono di sangue e, oltre a causare prurito e disagio, attraverso il morso possono trasmettere malattie serie come quella di Lyme.

Le zecche non saltano addosso: si portano sull’estremità di piante erbacee e cespugli, aspettando il passaggio della vittima a cui aggrapparsi (uomo incluso). La puntura è indolore: le zecche attraverso il loro apparato boccale (rostro) inoculano nell’ospite saliva contenente principi anestetici.

Generalmente restano attaccate al pet (o all’uomo) per 2-7 giorni per poi cadere spontaneamente.

Come capire se Fido ha le zecche

Per controllare se il cane ha le zecche esaminate con attenzione zampe, orecchie, muso e collo, e pettinate con le dita il manto.

con attenzione zampe, orecchie, muso e collo, e pettinate con le dita il manto. Premete con delicatezza per sentire eventuali protuberanze. Le zecche possono essere piccole come capocchie di spillo o grandi come acini d’uva.

Se trovate una protuberanza, spostate il pelo per osservare bene la pelle.

Come procedere

Scovata la zecca, armatevi di guanti di lattice, alcol denaturato, unguento antibiotico (o liquido antisettico) e pinzette pulite.

di lattice, alcol denaturato, unguento (o liquido antisettico) e pinzette pulite. Indossate i guanti e spostate il pelo del cane per scoprire bene il parassita.

Rimuovetelo con le pinzette con un unico movimento rotatorio, onde evitare di staccare solamente una parte dell’insetto.

con un unico movimento rotatorio, onde evitare di staccare solamente una parte dell’insetto. Mettete la zecca in un sacchetto da congelatore (o in un barattolino di vetro) e aggiungete un po’ di alcol denaturato per ucciderla.

per ucciderla. Pulite la zona del morso sulla pelle del cane con l’antisettico oppure tamponate con l’unguento antibiotico.

Disinfettate le pinzette con l’alcol e lavate accuratamente le mani.

Nelle settimane seguenti controllate bene l’area del morso. Vi sembra infetta o irritata? Il cane è particolarmente stanco, inappetente o ha problemi a camminare? Rivolgetevi tempestivamente al veterinario di fiducia. Potrebbe essere utile portargli il contenitore con la zecca, per scoprirne la razza.

Rimedi naturali anti-zecche

Per tenere alla larga le zecche si trovano in commercio collari, lozioni e prodotti spray. Per eliminarle si può anche ricorrere a rimedi naturali piuttosto efficaci come:

aceto di mele o di vino bianco

olio di Neem (da diluire rigorosamente in un olio vettore, come quello di mandorle dolci o d’oliva)

olio essenziale di lavanda, cedro, eucalipto, Tea Tree o menta piperita (da diluire in olio vettore)

erbe aromatiche come eucalipto, salvia, timo e rosmarino (mettete in infusione una di queste erbe e frizionate l’infuso tiepido sul pelo del cane).

Accortezze

Il fatto che si tratti di rimedi naturali non li rende automaticamente sicuri per la salute del pet.

Per scongiurare il rischio di reazioni allergiche il consiglio è quello di provare il rimedio prescelto prima su una piccolissima porzione di pelo del cane.