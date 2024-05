Si può conoscere in anticipo e nei minimi dettagli quale sarà l’ammontare della propria pensione? La risposta è sì.

INPS ha da tempo implementato nel proprio portale istituzionale uno strumento di simulazione particolarmente utile, che permette di effettuare un calcolo simulato di quanto spetterà ad ogni cittadino al termine della propria attività lavorativa. Ecco come funziona.

“La mia pensione futura”

Il servizio dedicato dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si chiama “la mia pensione futura” ed è accessibile al link interno “utilizza lo strumento“, presente nella sezione “la mia pensione futura” di inps.it.

Per accedervi, è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID, della Carta d’Identità Elettronica (CIE) con relativi PIN e PUK, o della Tessera Sanitaria dotata di microchip (CNS) con il suo apposito lettore.

Dal 1° ottobre 2021, l’accesso con il codice PIN INPS resta in uso solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di identità italiano, in quanto impossibilitati a richiedere le credenziali SPID.

Come avviene il calcolo

Il calcolo dell’importo presunto della futura pensione mensile si basa sulla normativa in vigore e su tre elementi fondamentali, ovvero età del contribuente, storia lavorativa ed entità della retribuzione percepita o del reddito accumulato.

Chi può usufruire dello strumento di simulazione

Possono accedervi i lavoratori con contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quelli iscritti alla Gestione Separata o alla Gestione Dirigenti di aziende industriali, ed i lavoratori con contribuzione versata agli altri fondi e gestioni amministrati dall’INPS.

Come funziona

Grazie a questo servizio, si possono controllare i contributi che risultano versati e comunicare all’Istituto i periodi di contribuzione mancanti, tramite la funzionalità di segnalazione contributiva.

In base ai dati inseriti, viene inoltre stabilita la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata e si può procedere al calcolo l’importo stimato della pensione “a moneta costante”, cioè a prescindere dall’andamento dell’inflazione.

Si può anche ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l’ultimo stipendio, il cosiddetto “tasso di sostituzione“, ipotizzare la sospensione del lavoro, inserendo la data in cui interrompere l’attività lavorativa, o scegliere la tipologia di fondo su cui basare la simulazione.

Diversi scenari

Per chi ne avesse necessità, lo strumento permette anche di verificare l’incidenza di retribuzioni diverse, modificando l’importo dell’anno in corso e l’andamento percentuale annuo, oppure di stimare l’effetto economico di un posticipo, variando la data di pensionamento e combinare tra loro le variabili della retribuzione e della data di pensionamento.

Il pdf di valutazione del servizio “La mia pensione futura“, infine, consente di vedere i risultati del questionario di simulazione.