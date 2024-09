Il cristallo della memoria umana ci salverà dall’Apocalisse

Forse non è impossibile sopravvivere all’Apocalisse. Sono numerose le ricerche e gli esperimenti che puntano a trovare soluzioni per preservare l’umanità e le specie animali. L’ultimo progetto arriva dall’università di Southampton in Inghilterra: gli scienziati sono riusciti ad archiviare l’intero genoma umano su un cristallo di memoria 5D, un formato di archiviazione dati rivoluzionario che può sopravvivere per miliardi di anni. L’obiettivo è che questo minuscolo oggetto possa permettere agli esseri viventi di evitare di scomparire. La tecnologia inoltre potrebbe anche essere utilizzata per creare una documentazione duratura dei genomi di specie animali e vegetali a rischio di estinzione.

Il genoma umano scritto nel minuscolo cristallo della memoria

Dopo la barriera che ci salverà dall’Apocalisse, ora una speranza arriva anche dal cristallo della memoria umana. A differenza di altri formati di archiviazione dati che si degradano nel tempo, i cristalli di memoria 5D possono archiviare fino a 360 terabyte di informazioni senza perdite per miliardi di anni, anche a temperature elevate.

Questa tecnologia detiene il Guinness World Record (assegnato nel 2014) per il materiale di archiviazione dati più durevole. Il cristallo è equivalente al quarzo fuso, uno dei materiali più durevoli chimicamente e termicamente sulla Terra. Può resistere a temperature fino a 1000 °C e anche a una forza d’impatto diretta fino a 10 tonnellate oltre a rimane inalterato anche dopo una lunga esposizione alle radiazioni cosmiche.

Ma come questa tecnologia può permettere di sopravvivere all’Apocalisse? Perché, grazie alla sua resistenza, il cristallo della memoria del genoma umano resterà intatto anche se l’umanità dovesse estinguersi. Attualmente non è possibile creare sinteticamente esseri umani, piante e animali utilizzando solo le informazioni genetiche, ma negli ultimi anni ci sono stati grandi progressi in questa direzione.

Il cristallo di memoria 5D apre quindi la possibilità ad altri ricercatori di costruire un archivio eterno di informazioni genomiche da cui organismi complessi come piante e animali potrebbero essere ripristinati se la scienza in futuro lo consentirà.

Cos’è il progetto Memory of Mankind che salverà la cultura

Il cristallo è conservato nell’archivio Memory of Mankind, una speciale capsula del tempo all’interno di una grotta di sale ad Hallstatt, in Austria. Il team ha ipotizzato che i dati contenuti al suo interno, in un lontano futuro, possano essere recuperati da un’intelligenza artificiale o reale che verrà dopo di noi.

La chiave visiva incisa sul cristallo fornirebbe infatti a chi lo trova la conoscenza di quali dati sono archiviati al suo interno e di come potrebbero essere utilizzati. Tra i dati contenuti ci sono gli elementi universali (idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto); le quattro basi della molecola del DNA (adenina, citosina, guanina e timina) con la loro struttura molecolare; la loro collocazione nella struttura a doppia elica del DNA; e viene mostrato come i geni si posizionano in un cromosoma, che può poi essere inserito in una cellula.

In questo modo, chi troverà il cristallo della memoria potrà essere in grado di riportare in vita l’umanità anche se un evento estremo l’avesse sterminata e gli uomini fossero spariti da migliaia e migliaia di anni.