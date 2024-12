Albert Einstein, il genio che ha rivoluzionato la fisica moderna, torna a far parlare di sé, ma questa volta per motivi lontani dalla scienza. Un lotto di lettere d’amore scritte dallo scienziato è stato recentemente messo all’asta, rivelando dettagli affascinanti e personali sulla sua vita privata. Tra le righe di queste missive si nasconde un elemento già noto ma sempre intrigante: il riferimento alla sua figlia segreta, Lieserl. Sebbene la sua esistenza non sia una novità per gli studiosi, il fatto che questi documenti siano ora accessibili ha riacceso l’interesse per un lato meno esplorato della vita di Einstein.

Le lettere d’amore di Einstein all’asta: cosa dicono

Le lettere in questione, scritte da Albert Einstein tra il 1897 e il 1903, sono indirizzate a Mileva Marić, la sua prima moglie e collega scientifica. Questi documenti, oltre a gettare luce sulla loro relazione sentimentale, sono una finestra sulla vita di uno dei più grandi geni del XX secolo. Le missive raccontano di un giovane Einstein innamorato, pronto a condividere la sua passione per la fisica e i suoi sogni di una vita insieme a Mileva.

Ciò che rende queste lettere particolarmente preziose è il fatto che non si limitano a descrivere il lato romantico della loro relazione ma includono anche riflessioni sulle difficoltà finanziarie e i sacrifici richiesti dalla vita accademica. Questi aspetti, uniti all’intensità delle emozioni espresse, contribuiscono a rendere le lettere un documento storico unico.

All’interno delle missive, Einstein menziona anche Lieserl, la figlia nata nel 1902 fuori dal matrimonio. Il tono con cui parla della bambina è affettuoso e preoccupato, segno di un legame emotivo profondo. Le lettere offrono uno spaccato su come lo scienziato affrontò la paternità in un periodo in cui le convenzioni sociali rendevano complicato discutere pubblicamente di figli nati al di fuori del matrimonio.

Il mistero della figlia segreta svelato dalle lettere

La figura di Lieserl è circonda da misteri per decenni. Per anni, l’esistenza di questa bambina è rimasta sconosciuta, fino a quando, nel 1986, un insieme di lettere tra Einstein e Mileva Marić è stato scoperto, rivelando la sua nascita. Lieserl sarebbe nata in Serbia nel 1902, poco prima del matrimonio tra Einstein e Mileva. La sua sorte, però, rimane incerta: alcuni documenti suggeriscono che sia morta in giovane età a causa della scarlattina, mentre altre teorie ipotizzano che sia stata data in adozione.

Le lettere recentemente messe all’asta non aggiungono nuove informazioni a quanto già noto su Lieserl, ma sottolineano l’importanza che la bambina aveva nella vita di Einstein. Attraverso queste pagine emerge il lato umano di uno scienziato spesso associato esclusivamente al rigore della sua mente analitica. Si intravede un uomo diviso tra l’ambizione professionale e le sfide personali, alle prese con il dolore e le difficoltà che accompagnano la paternità in circostanze complesse.

L’asta rappresenta un’opportunità unica per storici e appassionati di entrare in contatto diretto con un pezzo della vita privata di Einstein. Questi documenti non solo arricchiscono la comprensione della figura storica, ma permettono anche di umanizzarlo, rivelandone il lato più vulnerabile e personale.