La notizia della scelta di una nuova voce per i Linkin Park dopo l’amara scomparsa di Chester Bennington ha fatto molto discutere. È stato infatti annunciato che Emily Armstrong, cantante e frontwoman della band Dead Sara, prende il posto del leggendario Chester Bennington, morto nel 2017. La decisione ha sorpreso molti fan.

Chi è Emily Armstrong: dai Dead Sara ai Linkin Park

Classe 1986, Emily Armstrong è una cantante e musicista americana, meglio conosciuta per il suo ruolo di leader e co-fondatrice della band rock Dead Sara. Nata e cresciuta a Los Angeles, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica da giovane, distinguendosi per la sua voce potente e il suo stile unico che mescola elementi di rock alternativo e grunge. Il suo talento è stato riconosciuto presto, e nel 2002 ha fondato i Dead Sara insieme alla chitarrista Siouxsie Medley.

La sua carriera ha avuto un’impennata con l’uscita dell’album di debutto dei Dead Sara nel 2012, che include il singolo di successo “Weatherman“. Nel 2015 hanno pubblicato l’album “Pleasure to Meet You” e nel 2021 “Ain’t It Tragic“. La sua voce graffiante e carismatica ha catturato l’attenzione di critici e fan, portando la band a essere considerata una delle più promettenti della scena rock americana. Emily Armstrong è stata lodata per la sua capacità di portare sul palco un’energia che ricorda grandi icone del rock come Janis Joplin e Joan Jett, distinguendosi anche per la sua forte personalità.

Negli anni successivi, i Dead Sara hanno continuato a pubblicare musica e a girare il mondo con diversi concerti, consolidando la reputazione di Emily come una delle voci più potenti della sua generazione. Tuttavia, nessuno avrebbe mai immaginato che potesse un giorno entrare a far parte di una band come i Linkin Park.

Perché il nuovo cantante dei Linkin Park è una donna

La scelta di Emily Armstrong come nuova cantante dei Linkin Park ha generato dibattito, specialmente tra i fan storici della band. Molti si sono chiesti perché la band abbia deciso di optare per una voce femminile, rompendo con la tradizione di un vocalist maschile come era stato per Chester Bennington. La risposta a questa domanda non è di certo univoca e coinvolge diversi fattori.

Innanzitutto, è chiaro che i Linkin Park vogliano evitare qualsiasi paragone diretto con Bennington. Chester aveva una voce inconfondibile, e trovare qualcuno che potesse replicare il suo stile senza cadere in imitazioni sarebbe stato quasi impossibile. Optare per una voce femminile, dunque, rappresenta un modo per distanziarsi dal passato e creare una nuova identità sonora per la band, senza cercare di replicare ciò che è irripetibile.

In secondo luogo, la scelta di Emily Armstrong riflette un’evoluzione nel modo in cui il rock moderno sta cambiando. La presenza femminile nel rock e nell’alternative metal è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, e molte delle migliori nuove voci appartengono a donne. Con questa scelta, i Linkin Park, noti per la loro capacità di reinventarsi e adattarsi ai tempi, hanno riconosciuto l’importanza di abbracciare questa tendenza e portare una nuova energia alla loro musica.

Infine, Armstrong non è solo una cantante talentuosa, ma anche una performer carismatica che ha dimostrato di poter sostenere lo stesso livello di intensità emotiva e scenica che caratterizzava Chester Bennington. La sua esperienza con i Dead Sara l’ha preparata per questo ruolo, e i membri dei Linkin Park hanno elogiato la sua capacità di connettersi con il pubblico, un aspetto fondamentale per una band che ha sempre avuto un legame profondo con i suoi fan.

La scelta di Emily Armstrong come nuova cantante dei Linkin Park rappresenta un momento di svolta per la band. La sua esperienza nei Dead Sara, la sua voce potente e la sua presenza scenica l’hanno resa la candidata ideale per portare avanti l’eredità di Chester Bennington, pur apportando una nuova sensibilità alla musica della band. Con una voce femminile alla guida, i Linkin Park stanno facendo un passo coraggioso verso il futuro, pronti a evolversi ancora una volta.