Osservare le danze delle stelle e dei pianeti è per gli amanti dell’astronomia una vera e propria passione, ma gli spettacoli degli astri hanno un fascino che conquista anche i meno esperti e l’anno 2025 regalerà diversi appuntamenti da segnare sul calendario per i quali varrà la pena volgere lo sguardo all’insù. Tramite delle app si può controllare il calendario astronomico con le date e gli orari esatti di ogni fenomeno celeste con mappe del cielo interattive per trovare facilmente qualsiasi oggetto spaziale. Basterà poi trovare un posto tranquillo e lontano dall’inquinamento luminoso per poter godere della bellezza del Cosmo.

Come e quando guardare gli spettacoli in cielo

Per prepararsi al meglio agli eventi astronomici più belli del 2025, le cose essenziali sono conoscere la data e l’orario del fenomeno che si vuole osservare, segnarlo nel calendario o mettersi un reminder, individuare un posto tranquillo, lontano dalla città e soprattutto da luci, lampioni e segnali luminosi che impedirbbero di vedere le luci delle stelle e dei pianeti.

In molti casi, gli eventi degli oggetti celesti saranno visibili a occhio nudo, senza la necessità di alcuna attrezzatura speciale. Tra i fenomeni da osservare, l’avvicinamento della Luna ai suoi pianeti più vicini, un’eclissi totale lunare e una parziale solare, congiunzioni, sciami stellari e abbracci. Quest’anno Saturno metterà addirittura in atto il suo atto di scomparsa.

Il calendario degli eventi astronomici del 2025

Tra eclissi solare e stelle cadenti, ecco gli appuntamenti astronomici del 2025 da non perdere. Si comincia il 13 gennaio con la cometa C72024 G3 (Atlas) che raggiungerà la sua massima luminosità. La migliore visibilità si avrà nell’emisfero sud e potrebbe diventare visibile a occhio nudo, anche di giorno.

Il 18 gennaio ci sarà la congiunzione di Saturno e Venere. I due pianeti appariranno a meno di mezzo grado di distanza nel cielo, circa 30-45 minuti dopo il tramonto. Venere, la più luminosa delle due, risplenderà di un bianco brillante, con Saturno proprio accanto a essa che apparirà leggermente più fioco e più dorato. Entrambi visibili a occhio nudo, se si possiede un piccolo telescopio sarà possibile persino vedere gli iconici anelli di Saturno.

Il 28 febbraio ben sette pianeti saranno in allineamento planetario: Saturno, Mercurio, Venere, Giove, Marte, Urano e Nettuno. Cinque di loro, Saturno, Mercurio, Venere, Giove e Marte, saranno visibili a occhio nudo.

Il 14 marzo arriverà una eclissi totale lunare e la Luna di sangue. L’effetto che fa arrossire il nostro satellite si verifica solo quando c’è la luna piena e il sole, la Terra e la luna sono allineati esattamente in modo che l’ombra del nostro pianeta copra il disco della luna nel cielo. Nel 2025 il fenomeno sarà visibile dalle 23:57 ora locale nelle Americhe, in Italia potrà essere probabilmente seguito in streaming sulle piattaforme ufficiali di Nasa o Asi.

Il 29 marzo sarà il turno di un’altra eclissi, questa volta parziale di Sole. L’evento potrà essere osservato in gran parte del Nord America, Europa, Asia settentrionale e Africa nord-occidentale. Inizierà alle 4:50 EST. Alle 6:47 EST, la maggior parte del Sole sarà oscurata dalla Luna.

Il 26 giugno l’inafferrabile Mercurio apparirà accanto alla Luna. Bisognerà guardare nel cielo occidentale subito dopo il tramonto, circa 20-30 minuti prima che il crepuscolo svanisca completamente. Mercurio brillerà come un debole punto di luce a occhio nudo, a soli tre gradi accanto alla sottile falce della luna.

Il 12 agosto Venere e Giove appariranno sorprendentemente vicini tra loro. Questa congiunzione ravvicinata rappresenta una rara possibilità di osservare i due pianeti più luminosi fianco a fianco. Venere eclisserà Giove con il suo brillante splendore bianco, mentre Giove apparirà leggermente più fioco e più dorato. Con un piccolo telescopio sarà possibile vedere anche le quattro lune galileiane, che potrebbero apparire come minuscoli punti allineati attorno al pianeta.

Il 7 settembre ci sarà un’altra eclisse totale lunare e correlata Luna di sangue. L’ombra della Terra inizierà a strisciare sulla superficie della Luna alle 12:27 EDT, mentre la fase di eclissi totale va dalle 13:30 EDT alle 14:52 EDT. Durante l’eclissi, la luce solare verrà piegata verso la parte rossa dello spettro e proiettata sulla superficie lunare, facendo sembrare la luna immersa in un inquietante bagliore rosso-arancione.

Il 19 settembre si potrà ammirare un abbraccio celestiale tra la Luna, Venere e la luminosa stella Regolo. Venere brillerà come un diamante con Regolo che risplenderà nelle vicinanze in una regale tonalità bianco-blu.

L’8 novembre si verificherà un fenomeno che appare ogni 15 anni, quando l’inclinazione di Saturno si allinea con la Terra: la scomparsa degli anelli di Saturno. Il modo migliore per osservare l’evento sarà tramite un telescopio da giardino ad alto ingrandimento. Per un miglior avvistamento sarà bene guardare nella costellazione dell’Acquario.

Il 13 e 14 dicembre si potrà infine osservare in cielo lo sciame delle Geminidi che potrà produrre fino a 60-120 meteore all’ora. Quest’anno promette di essere particolarmente favorevole poiché coinciderà con un cielo scuro e senza luna: dozzine di stelle cadenti dovrebbero essere visibili ogni ora sotto un cielo sereno.