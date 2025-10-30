C’è chi fa la spesa grossa ogni settimana e chi preferisce acquisti minimi ed essenziali ogni giorno. Ma in ambo i casi siamo a rischio. Già, di incappare nei 10 errori più comuni quando varchiamo la soglia del supermercato e mettiamo nel carrello più del necessario.

La buona regola di non acquistare cibo quando si ha fame è sempre valida, ma non è l’unica da seguire per evitare sprechi alimentari e di denaro. Se ci ritroviamo a fare i conti con scontrini folli e con la dispensa troppo piena, forse stiamo inciampando i questi sbagli.

Il decalogo con gli errori più comuni da evitare quando facciamo la spesa è vario, lo abbiamo intuito. Ma dov’è che sbagliamo più spesso e come evitare di cadere in queste trappole?

Non conoscere i prezzi

Il monitoraggio dei prezzi di un bene alimentare è il modo più saggio per evitare di sprecare denaro. Al contrario, ignorare i costi reali porta a cadere in errori che fanno sforare il budget.

Consiglio: annotiamo i prezzi medi dei prodotti che acquistiamo spesso. In questo modo sapremo anche chi fa l’offerta migliore e se ci sono sconti in vista.

Non pianificare in anticipo

Le massaie lo sanno da una vita: andare a fare la spesa senza una lista è il modo migliore per riempire il carrello di cose inutili e dimenticare quello che serve davvero.

Consiglio: controlliamo cosa manca in dispensa, prepariamo un piano pasti e stabiliamo un budget settimanale. Dopo stileremo la nostra lista della spesa ottimizzata.

Acquistare nell’ordine sbagliato

Se iniziamo dai prodotti “tentazione”, siamo portati a cadere in acquisti impulsivi e poco utili, ma soprattutto a riempire il carrello in poco tempo con alimenti che di solito vanno limitati.

Consiglio: partiamo da frutta, verdura e cibi freschi, lasciando snack e dolci per ultimi.

Non guardare il peso dei prodotti

Spesso ci lasciamo irretire da prezzi convenienti, ma lo sono davvero? Va infatti considerato soprattutto il costo di un bene a partire dal suo peso. In questo modo daremo la giusta importanza al rapporto quantità/prezzo.

Consiglio: controlliamo sempre i prezzi al chilo o al litro e valutiamo quanto consumiamo di quel prodotto, evitando sprechi alimentari.

Ignorare i prodotti col brand del supermercato

I marchi private label, legati al brand del supermercato tendono ad essere interpretati come di bassa qualità. Ma è un errore, anche perché spesso sono realizzati nei medesimi stabilimenti di marchi noti.

Consiglio: confrontiamo etichette e ingredienti, così da capire le opzioni migliori per rapporto qualità/prezzo.

Non provare nuovi prodotti

Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa cosa perde e non sa cosa trova? Può essere vero, ma in caso di spesa è meglio variare.

Consiglio: ogni tanto proviamo nuovi prodotti, soprattutto quando sono in promozione.

Non tenere d’occhio gli sconti

I volantini del supermercato, ammettiamolo, sono i primi a finire nel cestino dei rifiuti. Ma sfogliarli può aiutarci negli acquisti, usufruendo di sconti interessanti.

Consiglio: se la carta risulta scomoda, installiamo le app che le grandi catene di supermercati hanno, così da ricevere anche le notifiche sulle promo attive e usufruire di fidelity card e promozioni online.

Evitare i prodotti economici

Mai cadere nell’errore di pensare che prezzo basso equivalga a scarsa qualità.

Consiglio: leggere le etichette, più che fidarsi solo del brand, ci aiuta a fare acquisti consapevoli.

Scegliere i prodotti in primo piano

I prodotti a livello occhi sono spesso i più costosi, per questo vale la regola di guardarsi attorno prima di fare acquisti.

Consiglio: diamo uno sguardo anche sugli scaffali più in alto o in basso, dove spesso si nascondono le vere offerte.

Cadere nei trucchi di marketing

Le confezioni accattivanti, o frasi come naturale e senza zuccheri aggiunti possono trarre in inganno. Un prodotto poco processato o naturale non è detto che sia anche più sano. Ma, ancora una volta, la verità sta nell’etichetta degli alimenti.

Consiglio: leggere sempre ingredienti, provenienza delle materie prime e valori nutrizionali è il segreto per non sbagliare.