C’è chi fa la spesa grossa ogni settimana e chi preferisce acquisti minimi ed essenziali ogni giorno. Ma in ambo i casi siamo a rischio. Già, di incappare nei 10 errori più comuni quando varchiamo la soglia del supermercato e mettiamo nel carrello più del necessario.
La buona regola di non acquistare cibo quando si ha fame è sempre valida, ma non è l’unica da seguire per evitare sprechi alimentari e di denaro. Se ci ritroviamo a fare i conti con scontrini folli e con la dispensa troppo piena, forse stiamo inciampando i questi sbagli.
Il decalogo con gli errori più comuni da evitare quando facciamo la spesa è vario, lo abbiamo intuito. Ma dov’è che sbagliamo più spesso e come evitare di cadere in queste trappole?
Non conoscere i prezzi
Il monitoraggio dei prezzi di un bene alimentare è il modo più saggio per evitare di sprecare denaro. Al contrario, ignorare i costi reali porta a cadere in errori che fanno sforare il budget.
Consiglio: annotiamo i prezzi medi dei prodotti che acquistiamo spesso. In questo modo sapremo anche chi fa l’offerta migliore e se ci sono sconti in vista.
Non pianificare in anticipo
Le massaie lo sanno da una vita: andare a fare la spesa senza una lista è il modo migliore per riempire il carrello di cose inutili e dimenticare quello che serve davvero.
Consiglio: controlliamo cosa manca in dispensa, prepariamo un piano pasti e stabiliamo un budget settimanale. Dopo stileremo la nostra lista della spesa ottimizzata.
Acquistare nell’ordine sbagliato
Se iniziamo dai prodotti “tentazione”, siamo portati a cadere in acquisti impulsivi e poco utili, ma soprattutto a riempire il carrello in poco tempo con alimenti che di solito vanno limitati.
Consiglio: partiamo da frutta, verdura e cibi freschi, lasciando snack e dolci per ultimi.
Non guardare il peso dei prodotti
Spesso ci lasciamo irretire da prezzi convenienti, ma lo sono davvero? Va infatti considerato soprattutto il costo di un bene a partire dal suo peso. In questo modo daremo la giusta importanza al rapporto quantità/prezzo.
Consiglio: controlliamo sempre i prezzi al chilo o al litro e valutiamo quanto consumiamo di quel prodotto, evitando sprechi alimentari.
Ignorare i prodotti col brand del supermercato
I marchi private label, legati al brand del supermercato tendono ad essere interpretati come di bassa qualità. Ma è un errore, anche perché spesso sono realizzati nei medesimi stabilimenti di marchi noti.
Consiglio: confrontiamo etichette e ingredienti, così da capire le opzioni migliori per rapporto qualità/prezzo.
Non provare nuovi prodotti
Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa cosa perde e non sa cosa trova? Può essere vero, ma in caso di spesa è meglio variare.
Consiglio: ogni tanto proviamo nuovi prodotti, soprattutto quando sono in promozione.
Non tenere d’occhio gli sconti
I volantini del supermercato, ammettiamolo, sono i primi a finire nel cestino dei rifiuti. Ma sfogliarli può aiutarci negli acquisti, usufruendo di sconti interessanti.
Consiglio: se la carta risulta scomoda, installiamo le app che le grandi catene di supermercati hanno, così da ricevere anche le notifiche sulle promo attive e usufruire di fidelity card e promozioni online.
Evitare i prodotti economici
Mai cadere nell’errore di pensare che prezzo basso equivalga a scarsa qualità.
Consiglio: leggere le etichette, più che fidarsi solo del brand, ci aiuta a fare acquisti consapevoli.
Scegliere i prodotti in primo piano
I prodotti a livello occhi sono spesso i più costosi, per questo vale la regola di guardarsi attorno prima di fare acquisti.
Consiglio: diamo uno sguardo anche sugli scaffali più in alto o in basso, dove spesso si nascondono le vere offerte.
Cadere nei trucchi di marketing
Le confezioni accattivanti, o frasi come naturale e senza zuccheri aggiunti possono trarre in inganno. Un prodotto poco processato o naturale non è detto che sia anche più sano. Ma, ancora una volta, la verità sta nell’etichetta degli alimenti.
Consiglio: leggere sempre ingredienti, provenienza delle materie prime e valori nutrizionali è il segreto per non sbagliare.