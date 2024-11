Cosa fa oggi Francesco Arca, attore ex tronista di Uomini & Donne

Francesco Arca è uno degli uomini italiani più belli del mondo dello spettacolo. Diventato famoso grazie a “Uomini&Donne”, è riuscito a costruirsi una importante carriera come attore sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha lavorato con registi come Ferzan Özpetek e Sam Mendes al cinema e preso parte a sceneggiati per la televisione come “Le tre rose di Eva” e “Rex” dei Manetti Bros. Ex modello e interprete, Arca non ha mai disdegnato neanche i reality partecipando a diversi show come “La fattoria” e “Pechino Express”. Cosa sapere sull’affascinante attore toscano.

Com’è diventato famoso Francesco Arca dopo Uomini & Donne

Nato a Siena il 19 novembre 1979, Francesco Arca ha esordito in televisione come concorrente del reality show “Volere volare” condotto da Maria De Filippi nel 2004. Nella stagione 2004/2005 è stato scelto come tronista di “Uomini e Donne”. Proprio questo programma gli ha fatto ottenere una grandissima popolarità.

Bellissimo e affascinante, in quel periodo ha posato nudo per un calendario sexy per poi prendere parte, nel 2006, a un altro reality: “La fattoria”.

Con l’ambizione di fare l’attore, nel 2006 si è trasferito a Roma per studiare recitazione e dizione. Nel 2008 ha cominciato a ottenere piccoli ruoli in serie televisive, come nella soap “Incantesimo”. Nel 2009 ha debuttato al cinema nel film “Scusa ma ti voglio sposare” e ha recitato a teatro con la commedia “Bum Bum liberi tutti”.

Tra le serie televisive a cui ha preso parte ci sono “Ho sposato uno sbirro 2”, “Le tre rose di Eva” e “Rex”. Nel 2014 è stato il protagonista del film di Ferzan Özpetek “Allacciate le cinture” con Kasia Smutniak nel quale deve prendere 13 kg in soli 22 giorni. Nel 2015 ha fatto una comparsa nella pellicola di James Bond “Spectre” diretta da Sam Mendes. Nel gennaio 2016 è apparso nel video della canzone “Io di te non ho paura” di Emma Marrone.

Tra gli altri programmi a cui ha preso parte ci sono “Pequenos gigantes Italia” nel ruolo di giurato e Pechino Express, come concorrente in coppia con il collega Rocco Gusti sotto il nome de “I Maschi”.

Recentemente ha recitato nel film per il cinema del 2023 “Hotspot – Amore senza rete” di Giulio Manfredonia e nella serie televisiva “Resta con me”. Ha inoltre affiancato Virginia Raffaele nel suo show in prima serata “Colpo di Luna”.

La vita privata dell’attore e la drammatica storia del padre

Riguardo alla vita privata Francesco Arca ha avuto diverse relazioni con bellissime donne dello spettacolo come Luisa Corna, Jennipher Rodriguez e Anna Safroncik. Una delle storie più chiacchierate è stata quella con la collega Laura Chiatti conosciuta nell’estate 2007 durante una serata evento. I due si sono subito iniziati a frequentare e nell’ottobre 2007 hanno cominciato ad apparire insieme in molte occasioni.

Un anno dopo, a Verissimo, Laura Chiatti si disse innamoratissima del compagno: “È un uomo straordinario, oggettivamente bellissimo e non lo dico perché è il mio compagno… è anche molto intelligente. Io amo la famiglia, sono tradizionalista e vedo il matrimonio come il sogno di ogni donna…compresa me. Io e Francesco viviamo insieme e abbiamo dei progetti concreti, che però lascio a casa”.

Si iniziò così a parlare di imminenti nozze entro il 2008, poi i rispettivi impegni professionali dei due fecero slittare la data. Il rapporto successivamente si è incrinato fino all’addio definitivo. “Dopo due anni dalla fine della nostra storia il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia che spesso ci spinge a trascorrere del tempo assieme”, ha recentemente raccontato l’attore.

Francesco Arca dal 2013 fa coppia fissa con Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, da cui ha avuto anche due bambini: Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018 a Roma. La famiglia vive a Roma.

A Verissimo nel 2024 Arca ha parlato del dolore per la perdita del padre, morto quando lui era adolescente a causa di un misterioso incidente. L’uomo era un paracadutista, ufficiale dell’esercito, impegnato in missioni nei paesi più pericolosi del mondo, dall’Iraq all’Afghanistan. Durante una battuta di caccia è stato ucciso a seguito di alcune ferite di arma da fuocoma le dinamiche dell’incidente non sono mai state chiarite. L’attore ha scritto un libro sul dolore lasciato dal gentore e una sorta di lettera postuma dedicata al padre, che lo ha aiutato a processarne il lutto.