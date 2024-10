A curare l’intrattenimento della domenica pomeriggio su Rai 1, con Da noi… a ruota libera, è Francesca Fiandini. La professionalità, l’eleganza e la delicatezza della conduttrice fanno sentire l’ospite a proprio agio e gli permettono di aprirsi completamente.

Il 27 ottobre 2024 è la volta di Gaia Messerklinger e Raoul Bova, protagonisti della serie televisiva Don Matteo, giunta alla quattordicesima stagione. Due attori che hanno saputo costruire una reputazione solida agli occhi del pubblico del piccolo schermo, e non solo.

Quando e dove è nata Gaia Messerklinger

Gaia Messerklinger ha una bellezza e un cognome che non lasciano spazio a equivoci, le sue sono origini d’oltralpe, più precisamente austriache. Tuttavia l’attrice nasce a Moncalieri l’8 gennaio del 1989. Le sue doti artistiche emergono sin da giovanissima, quando – da bambina – entra a far parte della compagnia teatrale Rufus. È una figlia d’arte, considerando che gli spettacoli – di strada e per ragazzi – vengono gestiti dalla madre (attrice e musicista).

La sua preparazione non si limita alla recitazione. Studia anche danza classica, contemporanea e arti marziali. A 17 anni inizia la sua carriera da modella, un trampolino di lancio che le dà l’opportunità di avvicinarsi al mondo della televisione italiana.

Zodiaco.

Il bene e il male.

Nebbie e delitti.

Fuoriclasse.

Sono questi i titoli di fiction in cui ottiene i primi ruoli e riesce a dimostrare il suo talento. Occasioni che le permettono di recitare al fianco di attori come Neri Marcorè e Luciana Littizzetto, capaci di spaziare dal comico all’impegnato con estrema naturalezza.

Gaia Messerklinger dimostra di essere versatile in più occasioni. Nel 2008, insieme alla sorella Linda, è la protagonista del videoclip del brano musicale Ooh Yeah di Moby. L’anno successivo è il volto della pubblicità virale dei Baci Perugina. Una campagna che vince il Leone d’oro al Festival della pubblicità di Cannes.

Il grande successo e i ruoli più famosi

Il successo arriva qualche anno dopo, quando entra nel cast di CentoVetrine nei panni di Margot Sironi e quando partecipa alla seconda stagione de Le tre rose di Eva, interpretando Elvira Torre. Il 2013 è anche l’anno dell’esordio al cinema in Fuga di cervelli: diretta da Paolo Ruffini, è Claudia, una ragazza non vedente.

Gestisce il successo negli anni della maturità classica e della laurea in giurisprudenza. È Cinzia nel film Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi e la nobildonna Guendalina Volpi nella serie tv Sacrificio d’amore. Parallelamente fa parte di diversi spot pubblicitari: fra gli altri, quello della Fiat 124 Spider e di Martini.

Fra le passioni di Gaia Messerklinger c’è anche il teatro. È nel cast di Boeing Boeing di Mark Schneider ed è la protagonista femminile di Come se fosse lei, diretto e interpretato da Pino Quartullo.

A darle molta notorietà è sicuramente il ruolo di Nora Vitali nella serie televisiva Il paradiso delle signore, ma anche quello di Moana Pozzi nella serie Netflix Supersex, che racconta la vita del pornoattore Rocco Siffredi.

Le sue capacità attoriali le consentono di entrare a far parte anche del cast di una fiction consolidata come Don Matteo, con Raoul Bova. È Vittoria Guidi, il nuovo pubblico ministero di Spoleto. “Sento la responsabilità di far parte di una serie come Don Matteo, so che entrerò nelle case di milioni di persone. Io sono la nuova pm, una donna forte, in carriera. Ma anche romantica e capace di prendere grandi cantonate in amore”, rivela l’attrice.

La vita privata di Gaia Messerklinger

E, a proposito di delusioni d’amore, dopo un periodo di sofferenza, oggi Gaia Messerklinger pare aver trovato la persona alla quale aprire il proprio cuore. “Ho imparato che non devo avere fretta e che le cose belle arrivano quando sei pronto”, confessa.

E, sulla difficoltà di conciliare lavoro e vita privata, dichiara: “Dipende dall’intelligenza delle due persone e dal tipo di rapporto che si ha nella coppia. Io ho un fidanzato molto intelligente, abbiamo un alto livello di fiducia, lui sa bene che io faccio l’attrice. Se uno vuole fare l’attore deve trovarsi un compagno non geloso”.