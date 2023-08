I gatti sono gli animali domestici più particolari in tema di alimentazione. In generale sono ghiotti di carne e pesce, ma ognuno ha la sua preferenza specifica: c’è chi ama il salmone, chi il pollo e chi il manzo. I mici, inoltre, si stufano di mangiare sempre gli stessi sapori, alle volte apprezzano una determinata marca piuttosto che un’altra, di conseguenza lasciando seccare nella ciotola il cibo che non soddisfa il loro palato. Per questo motivo comprare gli alimenti per i felini di casa, alle volte, diventa davvero difficoltoso. C’è però un minimo denominatore comune che sembra unire tutti i gatti: impazziscono per il tonno.

Lo studio sui gatti: amano il tonno per ragioni scientifiche

La complessità dei gatti è oggetto di studi scientifici, questi felini sono tuttora considerati tra i più misteriosi animali innatura. Tra le varie ricerche, un team di scienziati ha indagato proprio perché i mici amino tanto il tonno. La bizzarra scoperta dell’analisi è stata pubblicata sulla rivista Chemical Senses.

I ricercatori del Waltham Petcare Science Institute in Gran Bretagna hanno eseguito una biopsia sulla lingua di un gatto. Il sequenziamento genetico ha rivelato la presenza di due distinte proteine, codificate dai geni Tas1r1 e Tas1r3, all’interno delle papille gustative che compongono il recettore per l’umami. Si tratta di un recettore che permette di percepire un piatto come “saporito” e che viene attivato principalmente dalle proteine presenti nei cibi come carne e pesce.

Lo studio avrebbe individuato ben sei mutazioni nei siti responsabili della percezione dell’umami che dimostrerebbero perché i gatti preferiscano il tonno.

Il tonno in scatola fa male ai gatti? Quale possono mangiare

Anche se il micio di casa impazzisce per il tonno questo non significa che possa mangiarlo in tutti i modi. Per esempio, il tonno in scatola non è indicato per i gatti perché contiene quasi sempre sale, olio, agrumi aggiunti e conservanti. Il sale provoca problemi ai reni, l’olio porta a una mancanza di vitamina E e i conservanti provocano disturbi di vario tipo ai felini domestici. Un’opzione per il proprio cucciolo potrebbe essere il tonno in scatola al naturale, senza olio né sale. In ogni caso sarebbe sempre meglio dare al gatto il cibo in scatola appositamente pensato per questo animale per essere certi che assuma tutte le proprietà nutritive di cui ha bisogno senza il rischio di un’intossicazione da mercurio o magnesio.