Nell’estate 2025 è stato segnalato l’avvistamento di un misterioso felino di grandi dimensioni che si aggirerebbe tra le colline di Ascoli Piceno, nel pressi di Gallignano e Mozzano. È stato persino consegnato un video ai Carabinieri Forestali e ai veterinari dell’Azienda sanitaria territoriale in cui si vedrebbe l’animale in questione. Nessuno ha però trovato conferme e tuttora non è chiaro se si tratti davvero di una pantera o leopardo. In realtà, ogni anno nel periodo estivo qualcuno denuncia di aver visto dei pericolosi felini. Ma la realtà è ben diversa.

Il mistero delle pantere nere e i puma in giro per l’Italia

I grandi felini non sono animali presenti nel territorio italiano né come fauna selvatica né come specie facilmente detenibile legalmente. Eppure in estate scatta sempre l’allarme in qualche zona del Bel Paese. Solitamente vengono segnalati avvistamenti di pantere nere, ma in nessun caso si sono trovati dei riscontri veritieri.

A ogni segnalazione, le forze dell’ordine indagano, si organizzano le ricerche e i cittadini vengono invitati alla prudenza. Ma alla fine non è mai stata trovata alcuna prova concreta della presenza di grossi felini in libertà in Italia. Quello che si ha sono solo immagini spesso sfocate di grandi animali scuri che potrebbero essere cani o gatti.

La situazione ha ormai assunto una connotazione quasi folcloristica.

Per esempio, sono stati aperti profili social “ufficiali” della famosa pantera nera “avvistata” in Puglia tra il 2020 e il 2021 che vengono aggiornati costantemente e con ironia dai loro autori che pubblicano contenuti sui presunti spostamenti immaginari, nuovi avvistamenti e rocambolesche fughe dalle autorità.

Cosa sono davvero i grandi felini avvistati

La pantera nera non esiste, o meglio, può essere un giaguaro oppure un leopardi melanico, che ha quindi una mutazione genetica che cambia il colore naturale dell’esemplare, rendendolo parzialmente o totalmente nero.

Il colore scuro non è un problema per questo tipo di animale che vive nel fitto della vegetazione e caccia di notte. Il gene, a seconda della specie, è dominante nel giaguaro e recessivo nel leopardo: da questo dipende la probabilità che un esemplare nero metta al mondo un cucciolo dello stesso colore.

Le cosiddette pantere nere, nel caso dei leopardi melaninici, vivono in Africa o nel Sud-Est Asiatico, mentre i giaguari sono tipici delle foreste tropicali del Sud America.

L’Italia, come detto, non è l’habitat della pantera, eppure la fascinazione verso questo animali continua a far sì che molte persone ritengano di averla vista. La suggestione collettiva viene alimentata dalle segnalazioni alle autorità e da video e foto sgranate ma alla fine si tratta solitamente di grossi gatti domestici o docili cani scuri di grandi dimensioni che in lontananza vengono scambiati per misteriose pantere in fuga

Questo avviene probabilmente perche questa specie di animale ha un significato simbolico molto affascinante. Tra i personaggi iconici che tutti conosciamo c’è per esempio Bagheera de Il libro della giungla o anche Black Panther, supereroe della Marvel. Elegante, famelica ma con lo sguardo tenero, gli avvistamenti sarebbero frutto dell’immaginazione e del desiderio inconscio di poter vedere davvero una pantera.