Nel cuore della Pennsylvania esiste una casa che non assomiglia a nessun’altra: è lunga circa 15 metri, ha la forma di uno stivale e attira turisti da ogni parte del mondo. Questa singolare abitazione non è solo uno stravagante esempio di architettura pubblicitaria, ma anche un luogo dove è possibile soggiornare grazie a una delle inserzioni più curiose disponibili su Airbnb. Per chi è alla ricerca di una vacanza fuori dal comune, la cosiddetta “Shoe House” offre un’esperienza davvero unica: dormire dentro una gigantesca scarpa.

La storia della Haines Shoe House

La casa-scarpa nasce nel 1948 da un’idea di Mahlon Haines, imprenditore del settore calzaturiero che all’epoca possedeva una catena di negozi di scarpe di grande successo. Conosciuto come “The Shoe Wizard“, Haines volle realizzare una struttura che fosse al tempo stesso originale e promozionale. Così fece costruire un’abitazione modellata su un grande stivale da lavoro, destinata inizialmente a ospitare coppie di sposi novelli e anziani clienti come premio fedeltà.

L’edificio divenne rapidamente una delle attrazioni più curiose della zona di York, in Pennsylvania. Con i suoi 48 piedi di lunghezza (circa 15 metri), la Shoe House veniva spesso visitata anche da semplici curiosi che volevano fotografarla o vederla da vicino. Dopo la morte del fondatore, la casa ha vissuto varie trasformazioni: è stata utilizzata come museo, gelateria e punto di ristoro, ma senza mai perdere il suo fascino eccentrico.

Nel 2022 è stata acquistata da Naomi e Waylon Brown, che hanno deciso di rinnovarla con piccoli interventi e rilanciarla come struttura ricettiva. Il risultato? Un ritorno alle origini, con un tocco moderno.

Un soggiorno unico: l’interno della casa-scarpa

Entrare nella Shoe House è come fare un viaggio nel tempo… ma con comfort contemporanei tipici degli hotel. Ogni parte della casa corrisponde a una sezione della scarpa: il soggiorno si trova nella punta, la cucina nel tallone, le due camere da letto nella caviglia e una sala relax nel collo del piede. L’effetto è sorprendente e divertente: ogni ambiente è stato arredato per sfruttare al meglio la forma inconsueta dell’edificio, mantenendo un’atmosfera accogliente e giocosa.

Oltre agli spazi interni, la casa dispone anche di un’area esterna con vasca idromassaggio, braciere per le serate all’aperto e zona picnic. L’intera proprietà è circondata da un prato curato e da una staccionata bianca che la rende ancora più fiabesca. Gli ospiti parlano spesso di un’atmosfera “da cartolina” e di un’esperienza che difficilmente si dimentica.

Non mancano i riconoscimenti online: la casa è stata definita una “guest favourite” su Airbnb e ha ottenuto una valutazione di 4,7 stelle su Google. Inoltre, è apparsa in programmi televisivi americani come The Amazing Race e What’s With That House di HGTV, contribuendo a rafforzarne la fama internazionale.

Quanto costa una prenotazione tramite AirBnb

Alloggiare nella casa a forma di scarpa non è solo una questione di curiosità: è anche accessibile a molti. Il prezzo per una notte varia in base alla stagione e alla disponibilità, ma in media si aggira tra i 150 e i 250 dollari. La prenotazione può essere effettuata facilmente tramite Airbnb, dove l’annuncio è completo di foto dettagliate, recensioni entusiaste e informazioni sui servizi inclusi.

Naomi Brown, attuale proprietaria, ha sottolineato come il passaggio da museo a struttura ricettiva abbia riportato la casa alla sua funzione originale, quella per cui era stata costruita nel 1949: accogliere ospiti in cerca di un’esperienza fuori dall’ordinario. E, a giudicare dalle prenotazioni sempre piene, l’idea sembra aver colto nel segno. Che si tratti di un soggiorno romantico, di una fuga tra amici o di un viaggio all’insegna del design bizzarro, la Shoe House rappresenta un modo divertente per vivere una notte… ai piedi della storia.