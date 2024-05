Con l’arrivo dell’estate e le ferie imminenti sono in molti ad aver già prenotato le vacanze. La bellissima stagione calda è però un periodo particolarmente prolifico per i truffatori che approfittano della distrazione e della voglia di viaggiare di ignare vittime per svuotare le loro case o i loro conti. Online infatti circolano frodi di vario genere, alcune delle quali sfruttano il nome e il logo di marchi riconosciuti per la prenotazione di hotel, attività e appartamenti come Booking o AirBnb. Come fanno i malintenzionati a circuire le loro vittime.

Come funziona la truffa della prenotazione cancellata

Proprio Booking, sul suo portale, avverte i clienti sui possibili casi di phishing spiegando a cosa fare attenzione e cosa non fare. Tornando alla truffa della prenotazione cancellata. Riconoscerla non è semplice, ma è essenziale prestare attenzione ai messaggi sospetti. Il raggiro inizia con un messaggio inviato nella chat del sito di prenotazioni, che avvisa l’utente di una possibile cancellazione della prenotazione a causa di un pagamento rifiutato.

Il messaggio invita a cliccare su un link per risolvere il problema rifacendo il pagamento. Tuttavia il link rimanda a un sito clone che assomiglia in tutto e per tutto a quello originale, rendendo difficile riconoscere la truffa. Una volta sul sito falso, alla vittima viene richiesto di inserire i dati della propria carta di credito per effettuare nuovamente il pagamento, cadendo così nella trappola.

Per difendersi da questa truffa, è fondamentale non farsi prendere dal panico e non cliccare su link sospetti. In caso di dubbi sul pagamento, è sempre meglio contattare direttamente il gestore della struttura tramite i canali ufficiali del sito di prenotazioni. Anche nel caso di della truffa della prenotazione cancellata su Booking si tratta di phishing come per quella dei viaggi gratis Trenitalia.

I consigli di Booking per evitare le frodi online

Per proteggere i consumatori da tentativi di frodi, il sito stesso di Booking offre una panoramica su cos’è il phishing, come riconoscerlo e come evitarlo. Il portale da infatti alcuni consigli su come non cadere vittime di frodi online.

Per prima cosa bisogna fare attenzione ai dettagli di email o messaggi sospetti. Il phishing di solito tende a creare un falso senso di urgenza, per esempio minacciando di sospendere il proprio account. I messaggi spesso contengono errori di ortografia e grammaticali. Inoltre Booking invita a controllare l’indirizzo del mittente segnalando che le e-mail del sito di prenotazioni provengono sempre da un indirizzo che termina con “booking.com“, indipendentemente dal sottodominio (come esempio@sg.booking.com). Per esempio, l’indirizzo “support@booking-103266.com” non proviene da Booking.com ed è sicuramente pericoloso.

A questo tipo di messaggi non si deve mai rispondere, anzi vanno segnalati come spam, e ovviamente non si deve cliccare sui link contenuti o comunque sospetti. Se si sospetta un tentativo di phishing, il consiglio è quello di reimpostare la password del proprio account di posta elettronica e di quello di Booking.com. È utile anche effettuare la scansione del proprio dispositivo con un sistema aggiornato per la rilevazione dei malware. Infine occorre segnalare al portale i problemi di sicurezza entro 24 ore dal presunto o effettivo attacco di phishing. Un altro rischio è quello delle guide di viaggio fatte dall’intelligenza artificiale, in quel caso però il problema è solo quello di poter trovare all’interno delle fake news.