I truffatori non smettono di evolversi e adeguarsi ai trend e agli strumenti più usati dai consumatori: così riescono a individuare metodi per catturare l’attenzione delle potenziali vittime. Una delle frodi che sta circolando online coinvolge il servizio ferroviario nazionale. Un messaggio Whatsapp promette di far viaggiare gratis per un anno su Trenitalia tutti coloro che rispondono a un semplice questionario. Ovviamente si tratta di una falsa comunicazione ed è stata la stessa azienda delle Ferrovie dello Stato a lanciare l’allarme riguardo alla truffa che usa indebitamente il suo nome.

Carta regalo per i viaggi gratis con Trenitalia: è una truffa

La truffa per i viaggiatori funziona in modo abbastanza semplice usando la tecnica ormai nota e consolidata del phishing. Su Whatsapp arriva un messaggio con scritto: “Congratulazioni, ce l’hai fatta. Hai vinto una carta regalo Trenitalia per un anno di viaggio gratuito”. Ovviamente nella comunicazione si chiarisce che si potrà ottenere il regalo dopo la compilazione di un modulo. In realtà chi cade nel tranello del messaggio Whatsapp e compila il modulo non otterrà alcuna carta regalo per viaggiare sui treni nazionali.

La frode sta proprio nella compilazione del modulo, attraverso il quale i truffatori riescono a rubare le informazioni personali delle vittime. Trenitalia si è subito dissociata e tramite una nota ha comunicato che si tratta di una truffa: “Si tratta di un’offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia. Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti. Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostri canali social”.

Le Ferrovie dello Stato hanno inoltre ricordato che “che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali. Questa promozione non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia”.

Cos’è il phishing e come difendersi: attenzione ai messaggi

Per chi non conosce cosa sia il phishing, si tratta di una truffa diffusa online che, spesso usando falsi nomi e loghi di aziende importanti e affidabili, invita gli utenti a rilasciare i loro dati, tra i quali alle volte anche i codici delle carte di credito. I truffatori chiedono di fare click su un link che viene quasi esclusivamente sui telefonini, poiché i pc sono in grado di segnalare la truffa rendendo la pagina irraggiungibile.

In questo modo gli utenti sono indirizzati su un sito nel quale viene chiesto di rispondere a una serie di domande banali, finalizzate a estrapolare dati sensibili e personali come nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Le informazioni vengono poi rivendute a prezzo d’oro o, nel peggiore dei casi, vengono usate per accedere ai conti bancari delle vittime.

Per difendersi dal phishing ci sono alcuni consigli da seguire: