Le vacanze estive sono le più attese dell’anno. Va bene rilassarsi e riposarsi, ma non bisogna mai abbassare la guardia. Lo dimostra l’avviso di Trenitalia su X. La compagnia ha infatti denunciato una nuova modalità di raggiro: la truffa dei treni a 2 euro e la promessa di un anno di viaggi gratis.

A rendere tutto apparentemente reale è il riferimento alla carta Platino Infinito, un programma fedeltà che esiste davvero ma che non racchiude questa specifica promozione. Si tratta dell’ennesimo tentativo di spillare soldi agli utenti ingenui.

Viaggi illimitati a soli 2 euro con Trenitalia, ma è una truffa

“Fate attenzione. Sta girando un messaggio circa una presunta promozione di Trenitalia per l’acquisto, al costo di 2 euro, di Cartafreccia Platino Infinito che consente viaggi gratis per un anno. La promozione in realtà è una truffa”, questo è il messaggio che è stato pubblicato il 18 luglio 2024 sul profilo ufficiale X dell’azienda.

La truffa dei treni a 2 euro è davvero allettante. La finta promozione, infatti, promette viaggi illimitati per un anno intero acquistando la carta fedeltà di Trenitalia a un prezzo davvero irrisorio. Cartafreccia Platino Infinito esiste davvero, ed è su questo dettaglio che giocano i malviventi che vogliono raggirare gli utenti attraverso un’offerta che gira sui social network.

Il meccanismo è semplice e credibile, a un occhio inesperto. L’annuncio rimanda a un questionario che richiede la compilazione di alcuni campi. Attraverso questo passaggio si rilasciano dati sensibili che servono ai truffatori per prelevare soldi dai conti correnti delle vittime. Il questionario, però, non ha come autore Trenitalia e non rimanda a Trenitalia.com, il sito ufficiale dell’azienda. Questo è un dettaglio importante, che dovrebbe far accendere un campanello d’allarme e far desistere.

Come difendersi dal phishing e dalle truffe online

La truffa dei treni a 2 euro che rimanda alla carta fedeltà di Trenitalia si basa su un meccanismo di phishing moderno. Se all’inizio i finti messaggi promozionali venivano diffusi attraverso le mail, adesso sono i social il terreno di raggiro più redditizio.

Di norma si basa su un falso messaggio che rimanda a un sito altrettanto fittizio. È così che si chiede di rilasciare i propri dati personali ed è così che il malvivente ha accesso alle carte di credito e ai conti correnti delle vittime.

Secondo un’indagine del 2017 di Kaspersky, che si occupa di antivirus e sicurezza informatica ad ampio raggio, Facebook è stata il primo social a essere utilizzato a questo scopo. L’8% del phishing sui social avviene attraverso la piattaforma di Zuckerberg. Al secondo posto, con il 6%, si trova Microsoft Corporation e al terzo c’è PayPal con il 5%.

Per non cadere nella trappola della truffa Trenitalia dei viaggi gratis, dunque, la regola numero uno è quella di non rilasciare mai i propri dati bancari se non si è certi dell’ufficialità del sito. Se si hanno dei dubbi, prima di procedere, è sempre bene contattare l’azienda di riferimento attraverso i canali ufficiali per chiedere conferma di eventuali promozioni e offerte. Ecco alcuni passaggi utili per difendersi:

controlla il link e il mittente del messaggio;

usa solo connessioni sicure prima di rilasciare qualsiasi informazione personale;

verifica che l’url anzi sempre con https e quale sia il nome del dominio all’apertura della pagina web;

non condividere mai dati sensibili con terzi: le compagnie ufficiali non usano questi canali per chiedere informazioni simili.

Se tutto questo non ha funzionato e si è vittime di una truffa, l’unica cosa da fare per correre ai ripari e limitare i danni è denunciare l’accaduto all’autorità competente. In questi casi si tratta della Polizia Postale.