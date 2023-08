L’intelligenza artificiale si sta diffondendo in ogni ambito della vita quotidiana e in ogni settore, anche quelli più inaspettati. Ma questo tipo di tecnologia ha svariati aspetti positivi e altrettanti negativi. Il principale difetto è che fa sembrare reale e veritiero ciò che non lo è. In questo senso contribuisce alla diffusione di fake news e di informazioni scorrette.

La difficoltà maggiore è riuscire a individuare quando un contenuto è scritto dai sistemi dell’AI e quando invece è originale e proveniente da fonte attendibile. Tra i contributi redatti tramite l’intelligenza artificiale ci sono anche le guide turistiche che tantissimi viaggiatori continuano a comprare e utilizzare per scegliere la meta in cui recarsi e scoprirne tutte le meraviglie. Il problema è che alcune di queste pubblicazioni sono menzognere e non contengono vere e utili indicazioni sulla località da visitare.

Libri di viaggi scritti (male) dall’intelligenza artificiale: la scoperta

Il New York Times ha rivelato una vera e propria truffa per i futuri turisti realizzata con l’intelligenza artificiale. La testata ha analizzando una guida di viaggio sulle bellezze della Francia. Ha inserito alcuni passaggi del libro su Originality.ai, uno strumento per individuare i testi che non sono stati scritti da mani umane, e ha scoperto che la guida era stata scritta da un large language model come ChatGPT, Bard o Claude. Il testo veniva venduto su uno dei più noti e-commerce a un costo anche abbastanza elevato.

Anche in Italia si possono facilmente trovare guide turistiche che in realtà non sono tali e che sarebbe meglio non acquistare. Per riconoscere quali sono le guide turistiche scritte con l’intelligenza artificiale, solitamente, si deve fare attenzione alla strana somiglianza tra alcune di loro, per esempio nella copertina, nel titolo e negli estratti disponibili sfogliando le versioni digitali.

Come capire se un testo è stato scritto da intelligenza artificiale

Per capire se una guida turistica è stata redatta con l’intelligenza artificiale ci sono poi degli indizi che possono aiutare a riconoscerla: