L’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante, tanto che ora riesce a imitare non solo il modo in cui scriviamo, ma addirittura la nostra calligrafia. Un gruppo di ricercatori ha appena ottenuto un brevetto per un nuovo programma di IA che può copiare alla perfezione lo stile di scrittura di qualcuno. Sicuramente parliamo di un gigante progresso tecnologico che al tempo stesso solleva enormi dubbi sulla sicurezza.

L’AI sa imitare la grafia di chiunque: le nuove tecnologie

Dopo la voce clonata, ora l’intelligenza artificiale ha raggiunto una notevole capacità di imitare la grafia umana. Con le più recenti tecnologie, un team di ricercatori di MBZUAI ha sviluppato un programma di intelligenza artificiale in grado di apprendere lo stile di scrittura di qualsiasi persona e di generare testi che sembra provenire direttamente dalla sua mano.

Questo progresso innovativo combina antiche forme di espressione con gli sviluppi contemporanei dell’IA. Grazie a un brevetto recentemente ottenuto, questa tecnologia può essere utilizzata per aiutare coloro che hanno difficoltà a scrivere a mano a causa di lesioni.

Impossibile riconoscere la grafia “artificiale”: spazio alle truffe?

L’avanzamento delle tecnologie di intelligenza artificiale ha portato ad un’incredibile capacità da parte delle macchine di replicare la grafia umana in modo sorprendentemente preciso. Ci troviamo di fronte a un dilenma: la grafia “artificiale” è diventata così sofisticata che risulta praticamente impossibile per l’occhio umano distinguerla da quella umana. Ma allora siamo vulnerabili a nuove forme di truffa?

Immagina di ricevere una lettera o una cartolina da una persona cara, per poi scoprire che è stata generata artificialmente da un algoritmo. Le truffe legate alla replicazione della calligrafia umana potrebbero manifestarsi in svariate forme. Ad esempio, i truffatori potrebbero utilizzare algoritmi per falsificare firme su documenti importanti, mettendo a rischio la validità legale di transazioni e accordi. Allo stesso modo, potrebbero inviare messaggi scritti a mano che sembrano provenire da amici o familiari, chiedendo assistenza finanziaria o condividendo informazioni sensibili.

Come possiamo proteggerci dalle potenziali truffe fatte attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale per imitare la nostra scrittura? Le leggi attuali e i sistemi di sicurezza dovrebbero essere aggiornati per affrontare questa minaccia?

È evidente che, se da un lato l’intelligenza artificiale offre vantaggi significativi, dall’altro presenta grossi rischi, come quando l’intelligenza artificiale ha truffato dei viaggiatori. La consapevolezza riguardo a queste nuove possibilità di truffa è fondamentale, così come lo sviluppo di contromisure efficaci.

Come capire se un testo è stato scritto dall’intelligenza artificiale

Anche se l’IA sta diventando sempre più abile nel replicare la grafia umana ci sono comunque metodi per distinguere un testo scritto da un computer da uno scritto da una persona: il lessico utilizzato dai modelli di linguaggio dell’IA è spesso limitato e ripetitivo; le frasi generate dall’IA tendono a presentare una struttura sintattica rigida e semplice; i testi dell’IA possono mancare della creatività che caratterizza la scrittura umana; un altro elemento distintivo è l’assenza di errori grammaticali e di battitura nei testi dell’IA.