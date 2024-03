Il mondo delle truffe ha trovato nuova linfa grazie all’Intelligenza Artificiale, che consente la riproduzione accurata delle voci e persino la creazione di video falsi. Recentemente, la Chiesa spagnola ha dovuto affrontare una serie di tentativi di frode, con truffatori che si fingevano vescovi o figure ecclesiastiche di spicco. Questi individui hanno contattato monasteri e diocesi, chiedendo fondi in modo fraudolento. La nuova tattica ha già causato danni significativi, portando la Conferenza Episcopale ad emettere avvertimenti ufficiali e invitando alla massima cautela.

Sebbene questi casi si siano verificati in Spagna, è importante considerare che la stessa tecnica potrebbe essere utilizzata anche in altri paesi, compresa l’Italia, e coinvolgere anche piccole comunità e membri di parrocchie. È fondamentale essere preparati e adottare misure preventive per proteggere le istituzioni religiose e tutti coloro che potrebbero essere bersaglio di queste frodi. Perché come vedremo di seguito, nessuno è escluso.

Si fingono membri della Chiesa con l’AI: come funziona la truffa

In Spagna, i truffatori, avvalendosi dell’Intelligenza Artificiale, sono stati in grado di simulare voci di vescovi e altre figure ecclesiastiche rispettate, creando così una falsa aura di autorità. Questo ha permesso loro di contattare istituzioni religiose e privati e convincerli a fornire fondi in modo fraudolento. La sofisticatezza di questa tecnica rende difficile per le vittime riconoscere la frode, aumentando così il rischio di cadere nella trappola dei truffatori.

Questo nuovo approccio ha ingannato diversi monasteri e diocesi, spingendo la Conferenza Episcopale a lanciare avvertimenti contro tali pratiche. La truffa ha sfruttato le voci clonate generate dall’Intelligenza Artificiale, che rendono le richieste di denaro incredibilmente convincenti. Persino figure di alto livello come il cardinale messicano Carlos Aguiar Retes sono state soggette a falsificazioni tramite video deep-fake, evidenziando la gravità del problema. L’identità di Retes è stata usata per pubblicizzare un farmaco per il diabete che il porporato definiva “miracoloso”.

Voce clonata con l’Intelligenza Artificiale: come riconoscerle la truffa

La truffa della voce clonata con l’Intelligenza Artificiale è una forma di phishing, in cui il malcapitato “abbocca” alla storia. In questo caso viene sfruttata la tecnologia per convincere le vittime che un familiare o un amico sia coinvolto in un’emergenza e abbia bisogno immediato di denaro. Questo metodo è stato utilizzato in altri casi noti, come quello in cui una donna ha ricevuto una chiamata in cui la voce della figlia sembrava confermare un rapimento e il conseguente rilascio a fronte della consegna di 50mila dollari. È quindi fondamentale riconoscere i segnali di allarme e adottare misure preventive per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.

Per difendersi da tali frodi, è essenziale essere cauti e adottare misure preventive. Evitare di dire sì ai call center, verificare sempre l’identità della persona con cui si comunica attraverso domande e dettagli mai banali e consultare terze parti in caso di situazioni insolite. Un’altra persona, che sia un amico o un familiare purché esterno alla vicenda, può infatti aiutare a guardare le cose da un altro punto di vista e, in tanti casi, aiutare a ragionare con calma. In un’epoca in cui la tecnologia è sempre più sofisticata, la consapevolezza e la prudenza sono fondamentali per proteggersi dalle truffe.