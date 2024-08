Una nuova truffa sta circolando su Instagram e punta a terrorizzare gli utenti con la minaccia della disattivazione del proprio account. Questo tipo di frode si inserisce in una serie di attacchi informatici sempre più frequenti sui social network, dove i cybercriminali sfruttano la diffusione nell’utilizzo delle piattaforme per ingannare le vittime e rubare dati sensibili o addirittura soldi.

Termini violati e sospensione dell’account: è una truffa

Il messaggio truffaldino arriva direttamente nei DM di Instagram, ovvero nella sezione dedicata alla messaggistica privata, e avvisa l’utente di una presunta violazione dei termini di Meta, l’azienda madre del social nato nel 2010.

Il testo afferma che l’account verrà disattivato entro 24 o 48 ore a meno che non si clicchi su un link allegato per compilare un modulo di ricorso. Questo link, tuttavia, è un tipico esempio di ‘spoofing’, una tecnica di frode con cui i malviventi riescono a far risultare che il messaggio inviato proviene da un’istituzione affidabile e inducono la vittima a rivelare informazioni personali o a scaricare un malware.

Per fare un po’ di chiarezza, spoofing è un termine che deriva dall’inglese e che tradotto letteramente in italiano significa ‘imbrogliare’, ‘fregare’. Si utilizza per quel tipo di frodi che si basano sulla falsificazioni, in qualsiasi modo, della propria identità. È la base del phishing, termine derivato dall’inglese ‘fishing’ (pescare), ovvero di tutte quelle tecniche usate dai cybercriminali per rubare informazioni agli utenti.

Ricordando la regola d’oro per cui mai aprire un link senza prima verificare il mittente, riconoscere questa truffa è possibile attraverso alcuni segnali evidenti.

Il messaggio, anche se firmato da Meta e completo di un indirizzo ufficiale, proviene in realtà da un account privato, spesso già compromesso dai truffatori. Prima di compiere qualsiasi azione, quindi, visitiamo il profilo di chi ci scrive.

È importante ricordare che Meta non invia mai messaggi privati agli utenti se non dopo una richiesta di assistenza da parte loro. Inoltre, il linguaggio utilizzato può sembrare ufficiale, ma spesso contiene errori grammaticali o incongruenze che possono far suonare un campanello d’allarme.

Le truffe su Instagram: quali sono e come difendersi

Instagram, come gli altri social network e le mail, è bersaglio di numerose truffe che possono assumere forme diverse. Ciò che le accomuna è però un elemento: mirano tutte a ingannare l’utente per rubare informazioni o denaro. Ecco le principali:

Phishing : questo tipo di truffa consiste nell’invio di messaggi apparentemente legittimi che chiedono di cliccare su link malevoli. I truffatori possono fingere di essere celebrità o marchi famosi per guadagnare la fiducia della vittima. La difesa migliore è non cliccare su link sospetti e verificare sempre l’autenticità dell’account che invia il messaggio.

Furto di account : gli hacker possono prendere il controllo di un account Instagram se non è adeguatamente protetto. Una volta ottenuto l’accesso, possono utilizzarlo per truffare i contatti della vittima. Per difendersi, è essenziale usare una password forte e attivare l’autenticazione a due fattori.

Pubblicità malevole : alcuni annunci pubblicitari su Instagram o altri social possono essere utilizzati per indirizzare gli utenti verso siti di phishing. È importante essere cauti e non cliccare su pubblicità che sembrano troppo belle per essere vere o che provengono da fonti non verificate.

Catfishing : in questa truffa, il malfattore crea un’identità falsa per ingannare la vittima e convincerla a inviare denaro. Questo schema può durare settimane o mesi e spesso viene messo in pratica anche su app di messaggistica istantanea come nel caso della truffa su Whatsapp o su Telegram. Per evitare di cadere in questa trappola, è fondamentale non condividere informazioni personali o finanziarie con persone conosciute solo online. Ci sono situazioni in cui il catfishing si trasforma in vere e proprie truffe amorose, come la truffa del gentiluomo

Per proteggersi da queste frodi è fondamentale mantenere un alto livello di attenzione e sospettare di qualsiasi richiesta inusuale o urgente ricevuta tramite messaggio privato. Inoltre, segnalare subito i tentativi di truffa a Instagram e agli altri social e, se necessario, alle autorità competenti, come la polizia postale.