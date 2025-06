Hyper Transfer, con il super treno in un mezzora da Milano e Roma

E’ stato presentato un progetto avveniristico sul quale sta lavorando un gruppo di enti e aziende italiane: si chiama Hyper Transfer, un treno avveniristico che potrà permettere di arrivare a Roma da Milano in mezzora.

Cosa è Hyper Transfer, il trasporto ultraveloce

Hyper Transfer è un sistema di trasporto innovativo, ultraveloce, basato su capsule a levitazione magnetica che viaggiano in un sistema di condotti a bassa pressione. Concretamente si tratta di una capsula, lunga quasi 32 metri e alta 2,70, che può trasportare una quarantina di persone all’interno di un tubo.

Lo studio di fattibilità, validato dall’Università di Padova e da Italferr, ha confermato la realizzabilità del progetto sperimentale, il quale verrà messo alla prova in un tracciato di 10 chilometri fra Padova e Venezia. In teoria, si potrebbero coprire i quasi 300 chilometri tra Milano e Venezia in quindici minuti, e la distanza tra Milano e Roma in circa mezzora.

Durante questi test verranno verificati i diversi componenti in scala 1:1, dai sistemi di sicurezza alle capsule che viaggeranno a oltre mille chilometri orari, fino alla gestione dell’energia.

Il progetto è stato realizzato da Regione Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Concessioni Autostradali Venete, Università di Padova, Italferr, WeBuild e Leonardo.

Zaia: “Una tecnologia che potrà diventare uno standard”

“Immaginate di viaggiare da Milano a Venezia in appena 15 minuti, o da Berlino a Venezia in poco più di un’ora, in modalità silenziosa, sostenibile e a zero emissioni”, ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia, alla presentazione del progetto al salone Transport Logistic 2025 di Monaco di Baviera.

“Non stiamo parlando di un’infrastruttura riservata a pochi, ma di una tecnologia che un domani potrà diventare lo standard anche in altri territori, in Italia e all’estero, compresi i Paesi in via di sviluppo, dove il bisogno di reti infrastrutturali moderne si accompagna all’urgenza di sostenibilità e resilienza”, ha aggiunto Zaia.

“Hyper Transfer non è solo una corsa contro il tempo, ma un modello di sostenibilità sostenibile. Garantirà l’abbattimento del rumore fino a 70 decibel, il consumo energetico sarà inferiore del 60% rispetto all’aereo e produrrà più energia di quanta ne consuma grazie all’integrazione di pannelli fotovoltaici lungo il tracciato”.

Una tecnologia in evoluzione

La corsa alla realizzazione di questa tecnologia futuristica è sicuramente in atto e l’interesse in tutta Europa è palpabile tanto che, nel 2024, è stato inaugurato l’European Hyperloop Center. Conosciuto anche come EHC, rappresenta un centro di ricerca e sviluppo con sede a Veendam, nei Paesi Bassi, dedicato alla tecnologia Hyperloop.

La fondazione, senza scopo di lucro, ha l’obiettivo di accelerare l’innovazione e la commercializzazione dell’Hyperloop come futuro sistema di trasporto sostenibile.

A raccogliere la sfida del super treno ci fu, tra gli altri, anche Elon Musk che, nel 2017, portò avanti uno studio chiamato “Hyperloop Alpha”.