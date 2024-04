Troppi soldi sul conto corrente? Che si tratti di poche centinaia di euro o di migliaia, sappiate che non sono mai al sicuro. Scopriamo insieme quali sono i pericoli principali.

I rischi per chi ha una discreta liquidità

Il costo di gestione del conto corrente aumenta al superamento dei 5.000 euro di giacenza.

del conto corrente aumenta al superamento dei 5.000 euro di giacenza. Molti istituti bancari hanno aggiunto una tassa per i cc che superano i 100.000 euro .

. C’è la possibilità di pignoramento in caso di pagamenti mancanti.

in caso di pagamenti mancanti. Per i conti sopra determinate cifre, dinnanzi ad un fallimento bancario c’è il rischio di perdere parte del patrimonio.

c’è il rischio di perdere parte del patrimonio. Prelievo di una percentuale in caso di tassa patrimoniale .

. Svalutazione a causa dell’inflazione.

Costo del cc e tassazione statale

Al superamento dei 5.000 euro di giacenza occorre pagare una tassa statale. Ma non è tutto: alcune banche di grandi dimensioni prevedono costi aggiuntivi per chi ha più di 100.000 euro fermi sul conto corrente.

L’intenzione è anche quella di stimolare i grandi risparmiatori a investire i propri risparmi. Il costo del conto in tale caso si aggira fra i 500 e i 1000 euro di media, che possono aumentare a seconda in base alla liquidità che si ha a propria disposizione.

Ma i costi non sono finiti: occorre poi conteggiare alcune spese accessorie (come ad esempio per le carte di credito), da sommare a quelle fisse.

Inflazione, quali sono gli effetti

Il pericolo più grande per chi ha troppo denaro sul conto corrente è rappresentato dall’inflazione. Chi conserva i soldi in banca deve tenere conto che i tassi di interesse dei conti italiani non sono convenienti, specialmente se a confronto con le realtà straniere.

È un dato di fatto: l’inflazione erode il potere d’acquisto, una diretta conseguenza dell’innalzamento dei prezzi.

La tassa patrimoniale

La patrimoniale è un’imposta applicata sia sui beni mobili che su quelli immobili posseduti dai cittadini, indipendentemente dal fatto che siano in Italia o all’estero. Se il governo italiano decidesse di attuare una patrimoniale monetaria (come successo nel 1992) andrebbe a prelevare forzatamente una percentuale di quanto presente nei nostri conti correnti.

Fallimento bancario

Altro rischio è quello di fallimento del proprio istituto di credito, ipotesi in Italia comunque improbabile. In ogni caso, se dovesse succedere, a farne le spese nel senso più letterale del termine sarebbero prima gli azionisti, poi investitori e infine i correntisti.

La alternative

Per ovviare a tutto ciò il consiglio è quello di investire. Investimenti possibili sono: