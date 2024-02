Il parcheggio è folle: l'auto 's'impenna' e s'incastra

Un parcheggio, per così dire, originale, quello compiuto dalla persona al volante di un Audi, ‘capace’ di piazzare la macchina su un fianco tra due altre vetture.

L’errore nel pedale

Stando ad una prima ricostruzione compiuta dalla polizia di Wellesley, nel Massachusets (autrice del video), al momento di parcheggiare l’uomo al volante avrebbe sbagliato nel premere un pedale, schiacciando su quello dell’accelerazione anziché sul freno, facendo scattare la sua auto su un marciapiede rialzato, facendola impennare su un fianco e incastrandola tra altre due vetture parcheggiate.

Solo incastrati, nessun morto

Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi: una persona è rimata incastrata in una vettura, prima di essere liberata dai vigili del fuoco e curata per lievi ferite.

Video tratto da: Facebook / Wellesley Police Department