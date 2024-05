Questo nome deriva dal latino Marina che, come la sua forma maschile, discende dal cognomen romano “Marinus”.

Generalmente, si associa all’omonimo aggettivo che significa “appartenente o proveniente dal mare”, ma secondo altre teorie potrebbe trarre origine anche dal praenomen “Marius”, ovvero “Mario”.

Inevitabile, per chi si chiama così, aspirare ad orizzonti lontani. Anche se ci si aspetterebbe una spiccata popolarità presso le famiglie che abitano in località costiere, è sorprendentemente più diffuso in regioni che non sono per nulla lambite dal mare, come la Lombardia e il Piemonte.

Una delle figure femminili più celebri a portare questo nome è quella cantata da Fabrizio de Andrè nella toccante “Canzone di Marinella”. Nella cultura popolare, alcune sirene o divinità del mare si chiamano Marina o Marinella.

Quando è l’onomastico

La data preferita per festeggiare è solitamente il 18 giugno, giorno in cui si ricorda Santa Marina, una religiosa vissuta nel V secolo. Ma si può celebrare l’onomastico anche il 3 settembre, in onore di San Marino Diacono, fondatore e patrono della Repubblica a lui intitolata, che è uno piccolo Stato indipendente, incastonato nel territorio italiano.

Personalità di Marinella

Marinella ha un carattere generalmente molto sensibile, ma permeato di passione ed energia. Per lei, vale più la pratica della grammatica, ma ha una naturale tendenza verso il soprannaturale e la fede religiosa.

Questa caratteristica potrebbe entrare in conflitto con la potente carica sensuale che racchiude in sé, ma normalmente questi due aspetti opposti convivono perfettamente nella sua personalità, donandole un magnetismo davvero unico.

Sempre allegra ed amante della vita, Marinella sarà di grande compagnia e, visto che potrebbe amare molto mettersi ai fornelli, non arriverà mai a mani vuote ad un incontro conviviale in famiglia o con gli amici.

Il suo lato oscuro è rappresentato dal fatto che spesso preferisce mettere in secondo piano se stessa, per prendersi cura delle persone a cui tiene.

Che lavoro farà Marinella

La sua abilità in cucina potrebbe portarla ad intraprendere professioni nel campo della ristorazione. Il suo lato pratico non le fa amare gli studi, quindi troverà maggior soddisfazione in lavori in cui potrà mettere sempre… le mani in pasta.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Marinella è l’Acquario, libero ed indipendente.

Il colore portafortuna legato al nome è il blu, come il mare da cui è nata. La pietra talismano è invece lo zaffiro mentre il metallo è l’argento. Il suo animale totem è l’agile carpa.