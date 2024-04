La comodità degli shop online e di servizi come quelli di Amazon è sotto gli occhi di tutti. Milioni di clienti in tutto il mondo alla ricerca di prodotti e offerte beneficiano di consegne estremamente rapide. In pochissime ore i nostri prodotti preferiti arrivano direttamente nelle nostre case, evitandoci la fatica di dover uscire e percorrere magari svariati chilometri per raggiungere un negozio fisico.

Una rivoluzione che ormai è diventata abitudine per quanto siano diffusi i servizi di delivery. Ogni prodotto può giungere fino alle nostre abitazioni in un batter d’occhio, a prezzi spesso molto contenuti.

Di certo non mancano gli errori e le situazioni che potremmo definire “anomale”, usando un eufemismo. Tutto potremmo pensare, fuorché a min gatto spedito per sbaglio che, dopo un interminabile viaggio, viene recapitato dall’altra parte del mondo. È una storia di sopravvivenza che ha dell’incredibile e anche un lieto fine.

La storia del gatto spedito per sbaglio su Amazon

L’incredibile storia riguarda una gatta di nome Galena, scomparsa il 10 aprile 2024 dalla sua casa di Lehi, cittadina di circa 80mila abitanti nello dello Utah (Stati Uniti). Come farebbe qualunque amante del proprio animale domestico, la sua padrona Carrie Clark ha inondato le pagine dei social network con messaggi che potessero portare al ritrovamento della bestiola. Su Facebook si leggeva “Per favore, contattatemi se avete informazioni su Galena. Io e le mie due figlie siamo distrutte. Fa parte della nostra famiglia e non se n’è mai andata così a lungo in precedenza. Ha il microchip ed ha una colorazione siamese davvero unica”.

È risaputo che il gatto è un animale cui piacciono molto le scatole e probabilmente lo sapeva anche Carrie. La giovane donna non poteva però immaginare che una di queste scatole, viste come dei giochi particolarmente attraenti dai nostri amici felini, portasse alla scomparsa di Galena. Tutta colpa di un pacco Amazon consegnato alla famiglia. Una volta aperto Carrie ha giudicato non di suo gradimento gli stivali con la punta rinforzata che erano stati ordinati online. Così, come migliaia di clienti in tutto il mondo, si è avvalsa della possibilità di restituire il prodotto. Richiudendo la scatola non si è accorta che la sua gattina era rimasta intrappolata all’interno, avviando il reso. Questa piccola disattenzione è stato l’inizio dell’avventura di Galena durata una settimana e fortunatamente conclusasi nel migliore dei modi.

Quante migliaia di chilometri ha percorso Galena

Spiegato il motivo della sparizione di Galena, all’epoca dei fatti sconosciuto alla sua famiglia e che ha portato alla sua affannosa ricerca, resta da capire dove sia finito quel pacco dal contenuto anomalo.

Galena ha viaggiato per oltre 1.000 km in sette giorni, fino alla sede Amazon di Riverside in California. Un dipendente di nome Brandy Hunter è stato attratto da un miagolio disperato proveniente da un pacco misterioso. Una volta aperto si è trovato al cospetto di una gatta stremata e spaventata. Per giorni non aveva né mangiato né bevuto, ma tutto sommato era in buone condizioni. Portata dal veterinario il microchip ha permesso di risalire alla proprietaria, non senza sorpresa per la considerevole distanza da casa.

“L’abbiamo cercata per una settimana ovunque senza trovarla”, ha raccontato Carrie Clark in un’intervista all’emittente Fox. “Quella sparizione per noi non aveva senso, ero devastata perché Galena è un supporto emotivo enorme e importante, mi ha aiutato a superare momenti davvero difficili della vita, non potrei immaginare di vivere senza di lei”, ha concluso la padrona.

Una storia davvero incredibile che ha portato comunque a un lieto fine, anche se probabilmente Galena si terrà per un po’ lontana dalle scatole dopo aver vissuto una avventura tanto traumatica.