L’inquinamento non è solo all’esterno ma anche in casa. Negli ambienti interni si accumulano infatti minuscole particelle, metalli pesanti e molecole tossiche che possono creare danni alla salute. In particolare in inverno, il mancato ricambio dell’aria tenendo chiuse le finestre per non far entrare il freddo, può peggiorare la situazione.

I rischi dell’inquinamento domestico

Poiché la casa è il luogo in cui trascorriamo circa il 70% del nostro tempo, le tossine che vi sono presenti possono avere un impatto enorme sulla salute. L’esposizione ai comuni batteri invernali presenti negli ambienti interni può causare una miriade di patologie, tra cui malattie respiratorie e cardiovascolari, infiammazioni croniche e cancro.

Il medico di pneumologia del Beth Israel Deaconess Medical Center ha affermato che alcune ricerche le hanno persino collegate a una morte prematura.

Lo specialista è stato coautore di un rapporto del marzo 2024 sull’inquinamento domestico per l’American Thoracic Society. Nello studio si specifica che gli inquinanti dell’aria negli ambienti chiusi vanno da sostanze chimiche e metalli aerosolizzati a minuscole particelle che possono entrare nel flusso sanguigno attraverso i polmoni.

Tra le fonti comuni ci sono le stufe a legna, i caminetti, le candele e la cottura in cucina. Altri diffusori di tossine sono poi gli umidificatori a ultrasuoni che utilizzano vibrazioni ad alta frequenza per diffondere nebbia fresca e inumidire gli ambienti riscaldati, rilasciando talvolta metalli pesanti tossici che si diffondono nell’aria in casa.

Uno studio ha rivelato che alcune acque di rubinetto, per esempio, possono emettere neurotossine, tra cui arsenico e piombo, che sono sicure da bere nelle quantità presenti, ma potrebbero non essere tali quando le si respira.

Riguardo agli inquinanti da combustione, l’ossido nitrico e i composti organici volatili rilasciati irritano gli occhi, il naso e la gola e, in casi estremi, danneggiano il sistema nervoso centrale.

La combustione produce anche particolato fine o PM2,5, particelle con un diametro di 2,5 micrometri o meno. Queste particelle sono collegate a malattie respiratorie e cardiache.

In cucina, invece, le cotture comportano l’emissione di calore che genera una grande quantità di inquinanti indoor. I fornelli a gas sono particolarmente problematici, perché rilasciano biossido di azoto e formaldeide che influiscono sulle vie respiratorie delle persone.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, gli inquinanti atmosferici indoor sono dannosi soprattutto per chi soffre di patologie cardiache, di ipertensione, ictus, asma e allergie. Possono peggiorare le condizioni di chi soffre di patologie del sistema immunitario o riproduttivo, di malattie neurologiche, e di tumori, ma anche di emicrania.

Come migliorare la qualità dell’aria in casa

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato alcuni consigli per migliorare la qualità dell’aria in casa.

È essenziale aprire frequentemente le finestre, preferibilmente quelle più distanti dalle strade più trafficate. Quando si cucina è bene utilizzare anche la cappa. Non bisogna neanche eccedere con l’uso di prodotti per la pulizia come detergenti e detersivi, meglio non utilizzare deodoranti e diffusori di profumi, incensi e candele profumate.

Un altro suggerimento è non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca, con sostanze acide come gli anticalcari. Non fumare in casa né sigarette classiche né e-cig. Gli inquinanti chimici rilasciati dal fumo costituiscono un rischio per la salute, soprattutto dei bambini e rimangono su pareti, arredi, tende e tappezzerie per lunghi periodi.

È utile anche far prendere aria gli abiti ritirati dalla lavanderia prima di riporli negli armadi. Limitare e non abusare di insetticidi e ricordarsi che le piante non aiutano a ridurre l’inquinamento in casa.