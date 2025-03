Un giovane appassionato di automobili si è costruito interamente da solo un modello funzionante ispirato ad una Lamborghini utilizzando soltanto il cartone.

La Lamborghini di cartone ma funzionante

Il 18enne nigeriano Etsenumhe Ahmad ha impiegato due anni per realizzare li suo progetto, e ora può circolare sulla sua macchina grazie all’aggiunta di un piccolo motore da motocicletta.

Etsenumhe ha costruito la sua macchina utilizzando gli imballaggi di un vicino concessionario di motociclette e, nonostante sia realizzata non propriamente con materiale ‘normale’, l’auto funziona perfettamente e raggiunge perfino la velocità di 40 chilometri orari.

Dal modellismo alla grandezza naturale

“È completamente costruita in cartone e funzionante: ho scelto di modellarla come una Lamborghini perché sono sempre stato un fan del loro design e delle loro prestazioni”, ha raccontato il 18enne, che sin da piccolo aveva la passione per le auto, costruendo piccoli modellini con materiali da riciclo, fino ad arrivare alla realizzazione del suo progetto attuale a grandezza naturale, sicuramente il più ambizioso.

“Ho recuperato un’immagine di una Lamborghini e ho iniziato a lavorarci, sfruttando l’unico materiale che avevo a disposizione – ha spiegato Etsenumhe, che ha investito complessivamente circa 300 sterline nel suo progetto – Certo, non è avanzato come una vera auto, ma tutto è progettato per funzionare davvero. La maggior parte dei componenti è stata costruita da zero e ci ho messo circa due anni per realizzarlo: è stato un gran lavoro, ma alla fine ne è valsa la pena!.

Il nuovo progetto: dal cartone alle lamiere

Evidentemente non soddisfatto e forte della sua prima esperienza, Etsenumhe sta lavorando ad una seconda auto fai-da-te, questa volta utilizzando lamiere: “Ho imparato moltissimo in questi anni e ora sto applicando quella conoscenza per rendere la mia prossima auto ancora migliore della precedente. Il mio obiettivo? Progettare e costruire veicoli che non siano solo funzionali, ma che presentino anche design unici e caratteristiche innovative “. Al giovane Etsenumhe il nostro classico ‘in bocca al lupo!’

Video tratto da: IPA / SWNS