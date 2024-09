La sfida di Briatore: 'Crazy Pizza' apre a Napoli. 'E' un brand figo'

‘Crazy Pizza’ , la catena di pizzerie di Flavio Briatore apre anche nella ‘capitale della pizza’, Napoli, in via Nazario Sauro.

Briatore: “Finalmente Napoli diventa brand”

“Finalmente Napoli diventa un brand – ha detto Flavio Briatore all’inaugurazione del locale – ho pensato che la pizza è una cosa che piace a tutti, perché non fare un brand vero. Il prezzo è giusto, se abbiamo aperto vuol dire che è così. Aspetto i napoletani di ogni fascia d’età per una serata divertente”.

Anche Gino Sorbillo, considerato l’ambasciatore della pizza italiana, ha raggiunto in serata il locale per consegnare il suo “benvenuto a Napoli” a Briatore con un corno portafortuna.

Le polemiche sui prezzi

Da verificare, però, la ‘reazione’ della città partenopea, fortemente legata alla tradizione della pizza, un piatto considerato ‘popolare’ all’arrivo del ristorante di Briatore.

Ristorante che è già stato al centro di polemiche per i prezzi, che partivano dai 15-18 euro per le pizze classiche come la margherita e arrivavano ai 33.5 di quella col Pata Negra o ai 45 di quella col tartufo.