Uno degli inconvenienti che si verificano più facilmente in ambiente domestico riguarda sicuramente gli scarichi di lavandini, vasche, docce e WC.

Quando si otturano, infatti, l’acqua non riesce più a scorrere e si formano ristagni che danno origine anche a fastidiosi odori.

Prima di spendere soldi in prodotti chimici dannosi per l’ambiente o di richiedere l’intervento di un idraulico, possiamo provare a risolvere il problema con rimedi facili, veloci e alla portata di tutti. Bastano pochi ingredienti, normalmente già presenti in tutte le case.

Acqua calda e sapone per i piatti

Sebbene esistano in commercio degli sgorganti di sintesi che promettono risultati miracolosi ed immediati, dovremmo evitare di cedere alla tentazione di acquistarli.

Oltre che costosi, questi prodotti sono molto inquinanti ed il loro uso indiscriminato danneggia pesantemente l’ecosistema.

Come se non bastasse, le sostanze che contengono sono molto aggressive anche nei riguardi delle tubature, cosa che potrebbe portare ad interventi successivi particolarmente onerosi per rimediare ai danni causati.

Per disotturare il lavandino può bastare una semplice miscela di acqua e detersivo per stoviglie. Per prepararla, non dobbiamo far altro che mettere una pentola d’acqua sui fornelli.

Una volta raggiunto il punto di ebollizione, aggiungiamo al liquido qualche cucchiaio di sapone per i piatti, noto per le sue proprietà sgrassanti.

Mescoliamo bene e versiamo la soluzione ancora bollente nello scarico otturato, lasciando agire almeno mezz’ora prima di aprire il rubinetto e risciacquare.

Sale, aceto e bicarbonato per gli ingorghi più ostinati

Se il rimedio non dovesse funzionare nell’immediato, possiamo provare a pretrattare gli scarichi, facendo loro “digerire” tutto ciò che li ottura. Ancora una volta, il mix infallibile che può venirci in aiuto è composto da ingredienti che abbiamo sicuramente nella dispensa.

Basta sciogliere sale e bicarbonato di sodio in parti uguali in un bicchiere di aceto di vino bianco e mescolare accuratamente, versando poi la miscela ottenuta nel lavello.

Dopo circa 30 minuti di posa, terminare l’operazione preparando l’acqua bollente saponata ed aggiungendola nello scarico senza aprire i rubinetti. Attendiamo qualche minuto per dare tempo al mix di agire e proviamo poi a risciacquare.

Il trucco è valido anche per il WC

Questi rimedi fai-da-te si rivelano spesso efficaci anche per il water, ma bisogna prestare attenzione a non rovinare la ceramica della tazza.

L’unico accorgimento da seguire è quello di utilizzare acqua calda e non bollente per preparare il mix sgorgante con il detersivo per stoviglie.

Una piccola quantità di sapone per i piatti, inoltre, può essere versata di tanto in tanto nel gabinetto per scongiurare in anticipo la formazione di ingorghi. Prevenire è sempre meglio che curare.