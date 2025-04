Le meraviglie della Steeple Mountain su IO, la luna di Giove

Gli scienziati della missione Juno hanno trasformato i dati dei recenti passaggi ravvicinati di Io, la ‘luna’ di Giove, in animazioni che evidenziano due caratteristiche spettacolari della turbolenta luna: una montagna, denominata Steeple Mountain (Montagna Campanile), alta tra i 5 e i 7 chilometri, che trafigge il cielo come la guglia di una cattedrale e un lago riflettente di lava in raffreddamento punteggiato di isole, il lago LokiPatera, del diametro di circa 202 km.

La sonda spaziale Juno ha sorvolato la superficie di Io a circa 1.500 chilometri di distanza e le immagini riprese sono state rielaborate in modo tridimensionale e colorato.

Video tratto da: NASA