Interi scaffali ricchi di fascino e di cultura rendono le biblioteche luoghi senza tempo, all’interno delle quali ci si può perdere con la fantasia e viaggiare con la mente. Tuttavia potrebbero esserci anche libri velenosi ai quali prestare attenzione. Non a caso, alcuni sono già stati ritirati.

Si tratta di sostanze tossiche i cui nomi forse qualcuno conosce, se è amante di gialli e criminologia. Ma come si fa a riconoscerli e perché è meglio starci alla larga? Un indizio possiamo darvelo, ma poi occorre approfondire. È bene fare attenzione al colore verde. Notoriamente sinonimo di via libera, in questo caso può essere pericoloso per la salute.

Dove si trovano i libri all’arsenico e come riconoscerli

Si tratta di libri velenosi che risalgono al XIX secolo. A renderli pericolosi è la rilegatura e, in particolare, un tessuto verde smeraldo che contiene arsenico. Ecco allora che Melissa Tedone, responsabile del laboratorio per la conservazione del materiale librario al Winterthur Museum, Garden & Library, nel Delaware, ha deciso di dare il via a un’iniziativa interessante. Attraverso il Poison Book Project, infatti, individua e cataloga questi volumi tossici.

Sinora sono stati trovati 88 volumi: alcuni hanno la copertina verde, altri contengono pigmenti fra le pagine. Bisogna quindi fare attenzione anche a etichette e decorazioni. Conoscere il numero preciso di questi libri però è difficile.

“Non ci sono molti dati al riguardo, ma credo che siano nell’ordine delle migliaia, in tutto il mondo”, ha dichiarato Melissa Tedone. Si possono scovare “in ogni biblioteca che conservi volumi rilegati in stoffa della metà del XIX secolo”, ha aggiunto.

L’avventura di Tedone ha avuto inizio nel 2019, quando un collega – curatore della Winterthur Gallery – le ha chiesto di prestargli un libro. Si trattava del Rustic Adornments for Homes and Taste, risalente al 1857.

“Un libro particolarmente bello, di un verde brillante con molte impressioni in oro. Era di forte impatto visivo, ma era in pessime condizioni. Il dorso e le copertine erano quasi completamente staccati, e la rilegatura si era frammentata, quindi doveva essere restaurato per poter essere esposto”, ha raccontato la studiosa.

Al microscopio si è accorta che “c’era una macchiolina nera di una sostanza cerosa” che si staccava con facilità. “Sembrava che il tessuto non fosse stato colorato con colorante, ma che il rivestimento a base di amido fosse stato miscelato con del pigmento”, ha spiegato.

Successivamente, con la fluorescenza a raggi X, è stata rinvenuta la presenza di rame e arsenico e, con la spettroscopia Raman, è stato confermato che si trattava del verde smeraldo tossico.

I libri verdi sotto accusa: quali sono i rischi per l’uomo

Dopo la scoperta sull’acqua che cancella i libri di chimica, sono stati individuati volumi velenosi che sono di un materiale conosciuto anche sotto il nome di verde di Parigi, verde di Vienna e di Schweinfurt. Un mix di acetato di rame e triossido di arsenico crea l’acetoarsenito di rame, una sostanza molto utilizzata nei primi dell’Ottocento per produrre vestiti, carta da parati, fiori finti e colori per pittura.

Nonostante si conoscesse già la tossicità dell’arsenico, l’effetto brillante era irresistibile ed erano moltissimi i prodotti richiesti all’epoca. Oggi, a meno che non si decida di mangiare un intero volume, i pericoli sono minimi.

Particolarmente a rischio sono i bibliotecari e gli studiosi che potrebbero ritrovarsi a maneggiare questi libri. Se ci si dovesse ritrovare leggermente stonati e deboli, quindi, non è detto che sia colpa delle ore passate ad analizzare pagine e pagine, ma potrebbe trattarsi dell’effetto dell’arsenico. Insomma si tratterebbe solo di qualche lieve disturbo, per qualcuno un prezzo che si può pagare per tenere fra le mani volumi dal valore inestimabile, come il libro più misterioso al mondo.