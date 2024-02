Lo scherzo della presa elettrica in aeroporto è micidiale (e tutto da ridere)

Scherzo ‘cattivissimo’ in un aeroporto: visto il ritardo di sei ore del proprio volo, un ragazzo ha deciso di divertirsi ingannando altri passeggeri con delle finte prese elettriche stampate su carta adesiva e incollate sui muri del gate.

Complice il fatto che oggi che siamo costantemente alla ricerca di energia elettrica per non ritrovarci con lo smartphone scarico, lo scherzo ha avuto un grande successo, concretizzatosi con le facce perplesse quanto divertenti di chi si era avvicinato al muro per infilare la presa e s’è trovato a spingere inutilmente nel cemento.

L’autore dello scherzo? Jason Toombs di Lafitte in Lousiana, in azione all’aeroporto di Los Angeles, e autore poi di un post diventato virale sui social.