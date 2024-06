Il suo valore come elettrodomestico salva-pranzo o cena è ormai indiscusso. Il forno microonde è ormai un alleato indispensabile in tutte le cucine, soprattutto in quelle dei single o di coloro che non hanno tempo e voglia di impegnarsi ai fornelli.

Nonostante i suoi aspetti positivi, non sempre è oggetto delle cure necessarie e, se non pulito regolarmente e a fondo, può incrostarsi di residui bruciacchiati ed emanare cattivi odori.

Ecco come rimediare a questo spiacevole inconveniente.

Il trucco del caffè

Uno dei sistemi più efficaci per far tornare il microonde come nuovo e, soprattutto, per evitare che il suo interno risulti maleodorante, è quello di usare il caffè per deodorarlo.

Basta sciogliere circa 3 cucchiai di caffè in polvere, o un fondo estratto dalla caffettiera, in una ciotola con dell’acqua, da mettere nel vano del forno e poi azionare l’elettrodomestico alla massima potenza per tre minuti.

L’aroma acre ed inconfondibile che si sprigionerà dalla miscela coprirà completamente gli altri odori, come quello di bruciato o stantio.

Consigli di pulizia

Meglio pulire sempre il microonde quando si imbratta di schizzi di sugo o d’olio, ma come regola generale, gli esperti consigliano di detergerlo profondamente almeno una volta alla settimana, per poterlo mantenere perfettamente efficiente nel tempo.

La prima cosa da fare è quella di leggere attentamente il libretto di istruzioni dell’elettrodomestico, in modo da controllare le specifiche indicate dal produttore ed evitare rischi.

Se preferite non utilizzare detergenti chimici come lo spray per vetri, ritenuto adatto per detergere le superfici interne ed esterne del forno, si possono usare rimedi naturali a base di limone, aceto o bicarbonato.

Profumo di limone

La proporzione ideale per preparare la miscela è qualche goccia di succo di limone in una tazza d’acqua, da far scaldare 1 o 2 minuti alla massima potenza.

Il profumo dell’agrume rinfrescherà l’interno dell’elettrodomestico, mentre il vapore acqueo ammorbidirà eventuali incrostazioni di cibo, rendendone più facile la rimozione con una spugnetta o con un panno inumiditi.

Aceto per sgrassare

Le pareti del vostro microonde possono anche essere sgrassate con una soluzione di acqua e aceto in parti uguali, a patto di asciugare con cura tutte le superfici trattate.

Bicarbonato di sodio

Sciogliete 2 cucchiai di bicarbonato in un recipiente adatto contente mezzo litro d’acqua, e posizionatelo sul piatto girevole.

Azionate il microonde per 5 minuti alla massima potenza e poi passate le pareti interne con una spugna bagnata per rimuovere ogni traccia di sporco.