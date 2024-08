Panico in spiaggia: invasione di libellule

Panico su una spiaggia per l’improvvisa invasione di uno sciame di libellule.

Gli insetti hanno deciso di ‘migrare’ sulla Misquamicut Beach, nel Rhode Island, proprio durante il picco della stagione vacanziera, sorprendendo e impaurendo gli attoniti bagnanti.

A riprendere il video è stata una di loro, Sarah Wisniewski “E’ stato qualcosa di folle: oltretutto, ho urlato perché mentre riprendevo ce n’era una sul mio telefono per tutto il tempo in cui stavo registrando e non me ne sono accorta”.

Video tratto da: IPA / @sarrahwiz11 via ARK Media