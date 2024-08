Un fenicottero a passeggio sulla spiaggia di Senigallia

Un giovane fenicottero a passeggio sulla spiaggia di Senigallia, in provincia di Ancona, ha attirato l’attenzione dei bagnanti che si trovavano sul litorale marchigiano.

“Probabilmente si è fermato in questo tratto di mare, proprio a pochi metri da me, per riposare un po’ e dopo aver passeggiato per qualche centinaio di metri ha di nuovo spiccato il volo per dirigersi verso nord”, ha raccontato all’ANSA Simone Lenci, uno dei bagnanti che ha avuto la fortuna di assistere a tutta la scena.

Per alcuni momenti il fenicottero ha catalizzato l’attenzione di tutti, rubando la scena a colpi di click fotografici e riprese video.

I più ammirati i bambini, ma nessuno ha osato infastidirlo, tanto che dopo qualche minuto, l’animale ha ripreso, indisturbato, il suo viaggio.