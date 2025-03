Momenti di paura su un treno Frecciarossa diretto a Milano quando all’altezza di Civitanova Marche è stato visto un serpente muoversi tra i sedili.

I passeggeri della carrozza con il rettile sono stati spostati su altre vetture, una volta arrivati ad Ancona, gli agenti della forestale sono intervenuti per cercare di catturare il serpente, rivelatosi peraltro un innocuo serpente del grano. Tuttavia, il rettile era fuggito attraverso una bocchetta di aerazione e la ricerca non è andata a buon fine.

I passeggeri del Frecciarossa sono stati trasferiti per sicurezza su un altro treno per procedere verso la loro destinazione mentre quello con il serpente è sparito vuoto in direzione Milano, dove è stato smontato dai tecnici, che sono infine riusciti a recuperare il piccolo rettile

Video tratto da: Polizia Ferroviaria Ancona