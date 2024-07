Momenti di paura in un condominio di Roma per la scoperta di un serpente nel vano ascensore. Per catturarlo è stato chiamato Andrea Lunerti, esperto nella gestione di animali sui set televisivi e cinematografici.

Fortunatamente si trattava di un biacco (Hierophis viridiflavus), rettile non velenoso, diffuso in Italia e che è stato poi rimesso in libertà, lontano dai centri abitati.

Nel video si possono seguire i momenti della cattura, tutt’altro che semplice.