Gli scienziati da molto tempo avvertono sulla possibilità che il Polo Nord possa perdere i suoi ghiacciai. In particolare i ricercatori hanno previsto che l’oceano Artico possa diventare senza ghiaccio nel 2030. Un nuovo studio ha invece ipotizzato che la data sia da anticipare, l’evento potrebbe accadere ben prima. La ricerca pubblicata su Nature afferma che ormai questo fenomeno sia inevitabile e irreversibile.

Entro tre anni il Mar Artico non avrà più ghiaccio

A differenza degli studi precedenti che si sono concentrati sulle previsioni mensili, la nuova analisi ha compiuto una valutazione su base giornaliera. Finora si è ipotizzato che intorno al 2030 il Mar Artico perderà il ghiaccio. La ricerca pubblicata su Nature ha individuato invece che già nell’estate 2027 si verificherà un giorno senza acqua gelata.

L’Oceano Artico copre una vasta area di oltre 16 milioni di chilometri quadrati e per migliaia di anni è stato testimone di un evento stagionale naturale: strati di acqua di mare ghiacciata si accumulano durante i mesi invernali in una spessa calotta di ghiaccio che raggiunge il picco a marzo e si scioglie a settembre. Tuttavia negli ultimi decenni questo fenomeno è stato meno diffuso anche a causa dell’aumento delle temperature. Il ghiaccio marino è diminuito di oltre il 12% in ogni decennio dal 1978. Si tratta di 80.000 chilometri quadrati ogni anno, più o meno la stessa dimensione dell’Austria o della Repubblica Ceca.

Gli scienziati definiscono l’area “libera dai ghiacci” quando l’accumulo nella calotta scenderà a meno di un milione di chilometri quadrati in breve tempo. Un team di ricercatori internazionali ha usato oltre 300 modelli computerizzati per prevedere quando si avrà il primo giorno senza ghiaccio. I sistemi hanno rivelato che lo scioglimento del ghiacciaio artico sta accelerando individuando nel 2027 un primo giorno senza ghiaccio.

Perché sarà una tragedia per il mondo e per noi

“Qualsiasi riduzione delle emissioni contribuirebbe a preservare il ghiaccio marino” ha affermato la climatologa Alexandra Jahn, tra gli autori dello studio. L’esperta ha spiegato in una nota che “il primo giorno senza ghiaccio nell’Artico non cambierà le cose in modo drammatico”, ma ha aggiunto però che ciò “dimostrerà che abbiamo sostanzialmente alterato, attraverso le emissioni di gas serra, una delle caratteristiche distintive dell’ambiente naturale nell’Oceano Artico, ovvero la sua coperta di ghiaccio marino e neve tutto l’anno”.

Se l’Oceano Artico fosse regolarmente dichiarato libero dai ghiacci, l’impatto sul fragile ecosistema del mare più settentrionale sarebbe estremamente grave, a partire dal pericolo di estinzione di specie animali autoctone come l’orso polare e lo zooplancton.

Inoltre bisogna considerare che il sole non tramonta mai nell’Artico durante l’estate, quindi senza il ghiaccio che riflette la luce solare nello spazio, l’oceano assorbirà e distribuirà una notevole quantità di calore attorno alla Terra.

A seguito del riscaldamento del globo, è probabile che sul pianeta si scateneranno eventi meteorologici più irregolari ed estremi a causa del cambiamento dei venti e delle correnti oceaniche. Per gli autori dello studio esiste ancora la possibilità di ritardare la tempistica dello scioglimento del ghiaccio marino nel prossimo futuro, ma non per evitare del tutto questo avvenimento.