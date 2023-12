Buche stradali, un robot guidato dall'IA le riparerà da solo

Le strade dissestate e le buche sull’asfalto sono da sempre un problema per automobilisti, ciclisti e pedoni. Sembra però che dal Regno Unito stia arrivando una soluzione inaspettata: un robot alimentato dall’intelligenza artificiale progettato per tappare le buche stradali. Siamo davvero arrivati davanti a una svolta contro questo inconveniente?

Il problema del manto stradale e il robot “tappabuche”

Dati alla mano, nel Regno Unito sono circa 2 milioni le buche che vengono riparate ogni anno manualmente sulle strade. La situazione, già critica, potrebbe aggravarsi considerando l’invecchiamento delle infrastrutture e l’aumento del traffico. Senza contare gli incidenti causati dalle buche stradali: è possibile essere risarciti, ma sarebbe meglio evitare il problema del tutto. In Italia, secondo i dati ISTAT, nel 2022 sono avvenuti 920 incidenti causati da buche o da altri tipi di usura del manto stradale.

La startup Robotiz3d ha sviluppato una risposta innovativa a questa sfida: un robot progettato per automatizzare e migliorare la manutenzione stradale, rendendola più efficiente, sicura ed economica. L’azienda ha creato un veicolo autonomo capace di individuare e riparare le buche e le crepe stradali.

L’IA che serve al robot per riparare le buche

Questo robot su quattro ruote può valutare autonomamente lo stato delle strade e intervenire di conseguenza per prevenire o risolvere il problema. Ciò che rende questo robot straordinario è la capacità di operare ininterrottamente, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Il robot che ripara le buche stradali utilizza un tipo di IA chiamata “intelligenza artificiale applicata” o “intelligenza artificiale specifica”, che si focalizza su un compito specifico, in questo caso, il rilevamento e la riparazione delle buche stradali. Si avvale di algoritmi e reti neurali addestrate con enormi quantità di dati per riconoscere modelli e anomalie nella superficie stradale.

Come funziona il robot che tappa le buche stradali da solo

Il funzionamento di questo robot stradale è possibile grazie a una sofisticata combinazione di robotica e intelligenza artificiale. Il veicolo è dotato di un sistema di rilevamento avanzato che analizza la geometria delle buche in tempo reale mentre si muove sulla strada. I dati raccolti vengono elaborati istantaneamente dall’intelligenza artificiale, consentendo al robot di identificare, valutare la gravità del difetto stradale e stabilire priorità per le riparazioni.

Al momento, il robot è in fase di perfezionamento in laboratorio e sta affrontando le ultime fasi di test prima di essere potenzialmente introdotto sul mercato. Secondo alcune fonti del settore, l’avvento dei robot guidati dall’intelligenza artificiale sta rivoluzionando diversi campi, mostrando una crescita prevista del 30% annuo nel periodo 2023-2030.

Aziende come Nvidia, SoftBank e Intel stanno guidando questo processo di innovazione, mentre il Nord America detiene attualmente la leadership del mercato. L’espansione dei robot con intelligenza artificiale è evidente e le innovazioni portate avanti da aziende come Robotiz3d rappresentano un passo avanti in questa direzione. A Trieste, ad esempio, alcuni robot servono tra i tavoli. Tuttavia, il vero potenziale e gli usi futuri di tali tecnologie rimangono ancora in parte incerti.

L’avvento di un robot capace di riparare le buche stradali, guidato dall’intelligenza artificiale, potrebbe rappresentare un inizio promettente. Questa soluzione innovativa potrebbe essere solo la punta dell’iceberg di un futuro dominato sempre più dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale.