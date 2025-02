Tra i protagonisti della prima giornata del Festival di Sanremo, anche se non sul palco del Teatro Ariston, c’è stata anche Cristina D’Avena.

La cantante, famosa per le sue sigle dei cartoni animati, ha preso parte alla festa di Rai Pubblicità e Radio2 a Sanremo, cantando i suoi più grandi successi come “Occhi di gatto”, “Kiss me Licia” e tanti altri brani rimasti impressi nell’immaginario collettivo.

Immagini di Giorgiana Cristalli