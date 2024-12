Gli scoiattoli sono una specie animale simpaticissima e che, finora, è sempre stata ritenuta del tutto innocua. Teneri e buffi, nell’immaginario si pensa che siano tutti come Cip e Ciop, gli amati personaggi della Disney, ovvero amanti delle ghiande e dei semi, velocissimi e un po’ dispettosi. Una recente ricerca ha invece scoperto che, se necessario, gli scoiattoli diventano dei predatori che divorano animaletti più piccoli di loro.

Gli scoiattoli hanno imparato a cacciare prede

Lo studio sugli scoiattoli carnivori è stato pubblicato sul Journal of Ethology. Un team di scienziati dell’Università della California di Davis e della University of Wisconsin-Eau Claire ha fotografato degli esemplari di citello della California, una specie di scoiattolo di terra che vive in prevalenza negli Stati Uniti occidentali, mentre cacciavano, uccidevano e divoravano dei topolini di campagna.

Sono state osservate le interazioni che questi piccoli animali avevano con i roditori presenti nel Briones Regional Park che si trova nella contea californiana di Contra Costa. Nel 42% dei 74 incontri studiati, i citelli della California hanno dato la caccia alle arvicole (i topolini di campagna).

Perché la scoperta ha sconvolto gli scienziati

Gli scoiattoli da potenziali prede si sono trasformati in predatori e questa scoperta ha sconvolto gli scienziati che si sono trovati a dover riclassificare la dieta e le abitudini di questa specie.

“Per noi è stato uno shock – ha detto Jennifer Smith, professoressa di biologia della University of Wisconsin-Eau Claire alla guida del progetto – non avevamo mai visto un comportamento simile in passato. Gli scoiattoli sono animali estremamente familiari per gli esseri umani. Li vediamo fuori dalle nostre finestre, interagiamo con loro con regolarità. Eppure ci troviamo di fronte a un comportamento mai osservato prima dalla scienza, che rivela quanto ancora abbiamo da imparare sulla storia naturale del mondo che ci circonda”.

La scoperta è arrivata per caso, studiando i filmati catturati da una delle telecamere utilizzate per monitorare il comportamento degli scoiattoli. Le aggressioni dei citelli della California contro le arvicole sono avvenute soprattutto in estate, nella seconda metà del mese di luglio, in corrispondenza con le settimane in cui nella zona era presente il maggior numero di esemplari di topi di campagna.

L’ipotesi è che l’istinto predatore degli scoiattoli dipenda dalla disponibilità di cibo. Nei mesi estivi c’è una minore quantità di semi e ghiande, alimenti di cui si nutrono normalmente, mentre il numero di piccoli roditori aumenta. In assenza del loro cibo abituale, i citelli della California cercano un’alternativa e quindi danno la caccia ai topolini di campagna.

Attualmente non è chiaro se questo comportamento sia innato o sia stato appreso nel tempo. Per capire se le aggressioni contro i piccoli predatori siano state un evento unico, i ricercatori attendono di riprendere le osservazioni in primavera. Nel frattempo la scoperta ha aperto un dibattito tra gli scienziati. Gli scoiattoli sono sempre stati classificati come docili granivori. Il comportamento predatorio dei citelli della California potrebbe cambiare questa classificazione e trasferire la specie nella categoria degli onnivori, la stessa a cui appartengono gli esseri umani che si cibano sia di vegetali che di carne.