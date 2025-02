Trucchi ingegnosi che spesso corrono sul web e rendono anche la cucina un mondo da scoprire, fatto di curiosità, utili e talvolta divertenti.

A tal proposito, magari vi è capitato di vedere alcuni chef alle prese con uno stuzzicadenti su un coltello da cucina. Ma perché lo fanno? Si tratta di un piccolo segreto, un’astuzia, che può tornare utile anche a tanti cuochi amatoriali.

A cosa serve il trucco dello stecchino attaccato al coltello

Vedere uno stecchino attaccato al coltello non è una immagine consueta. Di primo acchito, potremmo pensare a uno scherzo o, perlomeno, interrogarci a ragion veduta sull’utilità pratica di tale trovata.

A cosa serve il trucco è presto detto. La semplice quanto ingegnosa trovata è utile per evitare che ciò che viene tagliato rimanga appiccicato al coltello anziché cadere sul tagliere. Giusto per fare un esempio, sarà captato a tutti di affettare una cipolla e di non vederla scivolare adeguatamente sul piano di lavoro. A quel punto bisogna intervenire con le proprie dita per spingerne i pezzi verso il basso, oltretutto col rischio di farsi del male. Un’operazione che in cucina diamo per scontata, ma che fa anche perdere del tempo a chi è più abile col coltello e potrebbe tranquillamente procedere con una serie di tagli in sequenza più veloci.

Il metodo è molto semplice: basterà prendere un semplice stuzzicadenti da cucina, metterlo su un lato parallelamente alla lama, per poi farlo aderire al coltello con un pezzetto di scotch, che segue il medesimo orientamento. Una accortezza è fondamentale: per far sì che il trucchetto funzioni, lo stuzzicadenti non deve essere attaccato troppo in basso, bensì al centro del coltello.

Lo stuzzicadenti funge da guida per ottenere fette uguali tra loro, e si rivela utile soprattutto per tagliare pane, dolci e verdure. Inoltre può aiutare a creare incisioni regolari per marinature o ricette che richiedono una cottura uniforme.

Perché non tutti lo consigliano: i rischi e l’utilità

Questa banale operazione potrebbe venire in aiuto di tanti cuochi, più o meno esperti, dando una mano in cucina. Eppure non tutto è oro quel che luccica. Non tutti, infatti, consigliano tale metodo, non solo per l’inutilità, ma anche per i rischi che porterebbe con sé.

Per molti addetti ai lavori un po’ più esperti di chi cucina nella propria abitazione esclusivamente per soddisfare un fabbisogno, questo rimedio è altamente sconsigliato. Il motivo principale è dettato dall’igiene: il nastro adesivo è ricco di germi e batteri e utilizzarlo per il taglio delle verdure potrebbe non essere salutare. Allo stesso modo, la colla presente sullo scotch potrebbe sfaldarsi con il ripetersi dell’operazione e finire facilmente a contatto con le pietanze che stiamo affettando, per poi essere ingerita.

Rischi forse marginali, ma che non possono essere trascurati. Se è vero che, da un lato, le operazioni di taglio vengono semplificate e rese più precise, dall’altro bisogna fare i conti con qualche controindicazione che, alla luce dei fatti, sarebbe meglio evitare, andando a discapito della precisione e della velocità del taglio stesso.