La Nasa continua a rivelarci moltissimo del nostro pianeta e del Cosmo. L’ultimo video è però alquanto sconcertante e impone una riflessione su quanto sta accadendo alla nostra atmosfera e quali sono i pericoli per la Terra e per tutti i suoi abitanti. Gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e non si può più restare indifferenti. Decisamente in ritardo nel risolvere la situazione, non si possono più ritardare interventi che possano salvare l’ecosistema nel quale viviamo. A dimostrarlo sono anche le immagini pubblicate dall’agenzia spaziale americana che mostrano il movimento della CO2 nell’atmosfera terrestre, offrendo una visione allarmante dell’impatto umano sul clima.

Il video della Nasa che mostra la Co2 sulla Terra

Le immagini sono state catturate da gennaio a marzo 2020 e rivelano come i venti e le correnti d’aria distribuiscono l’anidride carbonica prodotta dall’uomo intorno al pianeta. Il video della Nasa mostra come le principali fonti di emissioni, ovvero le centrali elettriche e gli incendi boschivi, rilasciano CO2 nell’atmosfera. Inoltre, evidenzia come i continenti e gli oceani assorbano parte di questo gas, ma non abbastanza per compensarne le emissioni.

Al di sopra degli Stati Uniti, dell’Asia meridionale e della Cina, la maggior parte del carbonio proviene dall’industria, dalle centrali elettriche e dai trasporti. In Africa e Sud America, le principali sorgenti sono gli incendi, compresi quelli boschivi, agricoli e il disboscamento. Le emissioni provengono anche da combustibili fossili come petrolio e carbone.

In generale il video presenta un modello specifico del movimento del biossido di carbonio nell’atmosfera. Per creare questo modello sono stati elaborati miliardi di punti dati, derivati da misurazioni satellitari e terrestri. Le immagini permettono agli scenziati della Nasa si comprendere meglio il comportamento dei sistemi interconnessi della Terra, come le interazioni e la diffusione delle colonne di CO2 con i sistemi meteorologici. Questa innovazione nella modellazione atmosferica rappresenta un passo avanti nella capacità degli scienziati di monitorare e comprendere i cambiamenti climatici globali.

A cosa sono dovute le emissioni di biossido di carbonio

Per capire quali sono gli effetti della CO2 nell’atmosfera bisogna sapere cos’è il biossido di carbonio. Si tratta di un gas inerte, inodore ed incolore, naturalmente presente in atmosfera in concentrazioni limitate. La CO2 atmosferica non è tossica e non è pericolosa dal punto di vista sanitario, ma contribuisce all’effetto serra, il fenomeno di termoregolazione naturale della Terra, che permette condizioni termiche idonee alla nascita ed al mantenimento della vita terrestre.

Le emissioni di Co2 connesse con le attività umane e industriali hanno però fatto sì che questo gas si sia progressivamente accumulato in atmosfera, accentuando l’effetto serra e determinando il riscaldamento globale del clima terrestre. L’uomo ha infatti man mano accresciuto l’uso di combustibili fossili (petrolio, gas naturale, carbone) a scopo combustivo: in questo modo è andato ad estrarre (“decompartimentare”) il biossido di carbonio che era contenuto nel sottosuolo nelle molecole organiche di questi combustibili, bruciandole e re-immettendo così il carbonio in atmosfera in forma ossidata.

Le emissioni di CO2 atmosferica oggi sono primariamente il risultato della ossidazione dei combustibili fossili, i quali effettivamente costituiscono la principale fonte umana di emissione atmosferica di CO2 dell’era moderna. La quale, a sua volta, si costituisce come il principale responsabile dell’aumento dell’effetto serra antropicamente indotto, una situazione fortemente differente rispetto a condizioni pre-industriali quando il principale gas serra era il vapore acqueo.